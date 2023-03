Anwohner stöhnen über Parkchaos im Jugendstilpark Haar

Von: Günter Hiel

Teilen

Hier gibt’s Parkplätze! Intendant Matthias Riedel-Rüppel an der Zufahrt zur Tiefgarage. ulla © URSULA BAUMGART

Einbahnregelungen werden missachtet, und Parkchaos herrscht regelmäßig im Jugendstilpark Haar, der doch laut Planung möglichst frei von Autos bleiben sollte.

Haar – Parkchaos im Jugendstilpark Haar, Pkw stehen sogar in Grünflächen, sehr zum Ärger der Anwohner. Die kommen nämlich kaum noch durch, wenn Gäste des Kleinen Theater Haar und des benachbarten Restaurants Amici ihre Autos kreuz und quer abstellen. Die Gemeinde will jetzt Ordnung schaffen und die Autofahrer dazu bringen, die Tiefgarage zu nutzen. Da gäbe es genug Plätze. SPD-Fraktionschef Thomas Fäth hatte das Thema auch aufgegriffen, per Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat.

Gemeinde will neue Verkehrsordnung entschieden durchsetzen

Die Gemeindeverwaltung informiert jetzt auf auf allen Kanälen, dass in den kommenden Tagen die neue Verkehrsordnung für weite Teile des Jugendstilparks in Kraft tritt. Das bedeute, dass die im Jugendstilpark bereits vorhandene Beschilderung mit Verkehrszeichen an den Stellen, wo es nötig sei, ergänzt werde. „Die Nichtbeachtung, also beispielsweise Falsch- und Wildparken, kann damit ab sofort geahndet werden“, meldet die Gemeinde. Und will diverse Maßnahmen ergreifen.

Verstärkte Kontrollen

Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung werden im Jugendstilpark verstärkt patrouillieren.

Mehr Miteinander

Die Gemeinde Haar will Gespräche mit den Betreibern des Lokals „Amici“ und des Kleinen Theaters Haar führen. Zudem sollen die Betreiber gebeten werden, künftig auf ihren Homepages, bei telefonischen Reservierungen und bei Ankunft der Gäste im Lokal und Theater darauf hinzuweisen, dass die Benutzung der Parkgarage empfohlen wird, um mögliche Strafzettel zu vermeiden und die Anwohner zu schützen. Zum anderen wird die Möglichkeit, mit Gutscheinen das Parken in der Parkgarage attraktiver zu machen, mit den Betreibern, die das noch nicht anbieten, diskutiert werden. Wobei die Tiefgarage für die Theaterbesucher ohnehin kosten los ist.

Steigerung der Attraktivität der Parkgarage

Die Gemeinde Haar wird mit dem Betreiber der Tiefgarage im Jugendstilpark klären, wann die Parkgebühren dort auch per EC-Karte bezahlt werden können. Aktuell ist nur eine Barzahlung möglich, was die Attraktivität senkt.

Mehr Hinweisschilder auf die Parkgarage

Mehr Hinweisschilder auf die Parkgarage: In einem Gespräch mit der Oberbayerischen Heimstätte will die Gemeinde Haar darauf hinarbeiten, mehr und deutlichere Schilder anzubringen.

Theaterintendant Matthias Riedel-Rüppel drängt auf schlüssige Beschilderung

Matthias Riedel-Rüppel, Intendant des Kleinen Theater Haar, hat diese Mitteilungen bereits auf Facebook kommentiert. Das Parkproblem lasse sich nicht alleine mit Hinweisen auf Homepage und Printerzeugnissen lösen. „Der Weg führt ausschließlich über eine schlüssige und nachvollziehbare Ausschilderung in der Gemeinde durch die Gemeinde!“ Bislang sei die Tiefgarage einfach nicht so ausgeschildert, dass man sie als Besucher des Jugendstilsparks finde.

Parkschild führt in die Irre

Ein Parkschild verweise gar auf einen öffentlichen Parkplatz hinter dem Theater – den es gar nicht gebe. Dort sind nur fünf Parkplätze für Menschen mit Behinderung und drei Parkplätze für Künstlerinnen und Künstler. „Weder das Amici noch das Kleine Theater können die Verantwortung für die Gäste übernehmen“, erklärt der Intendant. Wenn 360 Gäste im Theater sitzen und noch 120 im Amici, habe der Jugendstilpark plötzlich 480 weitere Gäste. Die müssten irgendwo hin.

Berechtigter Ärger der Anwohner

„Den berechtigten Ärger der Anwohner federn wir abends allerdings alleine ab“, sagt Riedel-Rüppel. „Wir sind bei einer Lösung gerne mit dabei, mahnen diese im Übrigen seit Öffnung der Tiefgarage immer wieder an.“