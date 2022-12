Asbest in Wänden: Haar prüft Raumluft in Büros der Gemeindewerke

Von: Günter Hiel

Teilen

Das Rathaus hat sofort die nötigen Schritte eingeleitet. (Archivbild) © gemeinde

Bei Altlastenuntersuchung im Gewerbegebiet Blumenstraße 3 fällt das Problem auf: Die Büros der Gemeindewerke haben Asbest in den Wänden. Doch eine Experte gibt leichte Entwarnung.

Haar – Wegen Asbest in den Wänden wird Haar in den Büros der Gemeindewerke an der Blumenstraße 3 schnellstmöglich eine Raumluftmessung durchführen lassen. Das hat der Bauausschuss sofort beschlossen, kaum dass er von diesem Problem durch eine Altlastenuntersuchung für das Gewerbegrundstück in Gemeindebesitz erfahren hat. „Selbstverständlich machen wir das sofort. Wir stehen da in der Pflicht“, bekräftigte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU).

Der Experte vom „Büro für Umweltfragen“ (BfU), der die Untersuchungsergebnisse vorstellte, konnte beruhigen: Das Asbest ist gebunden, Gefahr besteht nicht. Allerdings solle man keine größeren Löcher in die Wand bohren. Auf Nachfrage des Münchner Merkur heißt es im Rathaus dazu zur Erläuterung: Einen Adventskalender an die Wand zu pinnen, ist in Ordnung; eine Schrankwand sollte man besser nicht andübeln, um keine Asbestfasern freizusetzen. Die Verwendung des Materials war gängige Praxis in Gebäuden aus den 60er und 70er Jahren, wie sie an der Blumenstraße 3 stehen. Wenn die Ergebnisse der Raumluftmessung in Büros und Nebengebäuden vorliegen, kann die Gemeinde beurteilen, was zu tun ist.

Boden des Gewerbegeländes „relativ kontaminationsfrei“

Entdeckt worden ist die Belastung, weil die Gemeinde Haar im Zuge der Überlegungen über die künftige Nutzung des Gewerbegrundstücks an der Blumenstraße 3 eine Untersuchung über die Altlastensituation auf dem Gelände und über mögliche Schadstoffe an und in den Gebäuden in Auftrag gegeben hat. Neben den Gemeindewerken nutzt dort zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Haar eine Halle als zweites Gerätehaus, um rechtzeitig jeden Einsatzort in der Gemeinde zu erreichen; eine Kfz-Werkstatt hat sich auf dem Gelände eingemietet und ein Dachdecker.

Der Boden des Gewerbegeländes ist „relativ kontaminationsfrei“, erklärte der BfU-Experte im Bauausschuss. Bei 20 je vier Meter tiefen Bohrungen wurden nur in drei Fällen geringe Rückstände festgestellt, wie sie bei Asphaltflächen zu erwarten waren; aber es besteht kein Sanierungsbedarf, keinerlei Gefährdung des Grundwassers.

Der Mann vom BfU hat auch Kostenschätzungen vorgelegt für die Sanierung der Gebäude beziehungsweise die „Baufeldfreimachung“; sprich für den Fall, dass man alles dem Erdboden gleich macht, um neu bauen zu können. Die Sanierung würde insgesamt rund 1,1 Millionen Euro kosten; wobei das Bürogebäude mit 185 000 Euro zu Buche schlagen würde, was eine Sanierung sinnvoll erscheinen lässt. Die Lagerhalle der Feuerwehr scheint dem Experten keine Sanierung wert, da sei das Dach undicht und die Außenfassade enthält Asbest. Alle Gebäudde abzureißen und das Gelände für Neubauten zu planieren,würde rund 1,8 Millionen Euro kosten. Da wird der Bauausschuss noch tiefer in die Debatte einsteigen müssen. Wobei für Bürgermeister Bukowski klar ist: Gemeindewerke und Feuerwehr müssten an der Blumenstraße 3 bleiben können.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.