Raketen-Start droht Abbruch: Ausschuss lehnt Ansiedlung von Isar Aerospace überraschend ab

Von: Günter Hiel

Teilen

Isar Aerospace auf der Finckwiese zwischen B 304 und B 471: So könnte es aussehen. © Visualisierung: DiBAG

War‘s das für Isar Aerospace in Haar? Der Bauausschuss hat die Ansiedlung der Raketenbauer überraschend abgelehnt.

Haar – Überraschend hat der Haarer Bauausschuss dem Unternehmen Isar Aerospace die kalte Schulter gezeigt und ist kurz davor, sich aus dem Kreis der Gemeinden zu verabschieden, die um die Ansiedlung des Raketenbauers buhlen. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben geschlossen dagegen gestimmt, die Voraussetzungen für einen Umzug der Hightech-Firma aus Ottobrunn auf die Finckwiese zwischen Wasserburger Straße (B 304) und Grasbrunner Straße (B 471) zu schaffen, ebenso Alois Rath von der CSU.

Die anderen CSU-Ausschussmitglieder samt Bürgermeister Andreas Bukowski und Peter Siemsen (FDP) stimmten dafür, unterlagen aber mit 8:10. Nächsten Dienstag bekommt der Gemeinderat das Thema auf den Tisch, doch dort sind die Mehrheitsverhältnisse identisch; wobei immer mal jemand fehlen kann, was bei so einer knappen Entscheidung alles noch umdrehen könnte.

„Das ist die große, große Chance für uns“

Raketenbauer Isar Aerospace ist auf steilem Wachstumskurs und hat in Ottobrunn nicht mehr genügend Platz. 300 Mitarbeiter hat das Unternehmen aktuell, am neuen Standort könnten es bis zu 600 werden, sagte Henry Bock (Grüne) in der Debatte im Bauausschuss. Und die Produktion am neuen Firmensitz solle schon im Jahr 2026 starten, erklärte Bürgermeister Bukowski, der gerne hätte, dass das in Haar passiert. „Das ist die große, große Chance für uns, ein innovatives Unternehmen zu uns zu locken“, sagte er.

Wobei sich nicht Haar direkt um die Ansiedlung eines Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandortes von Isar Aerospace plus das dafür nötige Unternehmen BlackWave bewirbt, sondern die Doblinger Industriebau AG (DIBAG) als Besitzer der knapp 20 Hektar großen Finckwiese. Und von dieser Fläche würden jetzt 15,3 Hektar benötigt, während die Haarer Gemeinderatsmitglieder bisher immer von acht Hektar ausgegangen waren. Und das Firmengelände würde auch nicht entlang der B 304 entwickelt, sondern Richtung Süden entlang der B 471; wofür Bannwald gefällt werden müsste, was aber durch eine doppelt so große Aufforstungsfläche südlich der Tannenhofsiedlung am Ortsrand von Haar ausgeglichen werden könnte.

Unklar, wie sich das Startup entwickelt

SPD und Grüne überzeugt das nicht. Sie schrecken zurück vor den Dimensionen des Projekts. Jedem sei klar, dass Haar Gewerbesteuer brauche, sagte Peter Schiessl (SPD). Aber als flächenmäßig kleine Gemeinde solle Haar so eine massive Flächenversiegelung nicht zulassen. Und bis zu 30 Meter hohe Produktionshallen passten „nicht zu unserem Ortsbild“. Außerdem wisse keiner, wie sich dieses Startup entwickeln werde, das auf seinem Gebiet, dem Bau von Trägerraketen für Kleinsatelliten, mit Unternehmen wie Elon Musks SpaceX konkurriere. „Wir werden wahrscheinlich jahrelang warten müssen, bis Gewerbesteuer fließt – wenn überhaupt“, warnte Schiessl.

Um das Projekt für Haar doch irgendwie zu retten, schlug Ulrich Leiner (Grüne) vor, jetzt abzulehnen – und zurückzukehren zu den ursprünglichen acht Hektar Flächenbedarf. Isar Aerospace – „eine Hochtechnologie-Firma mit Potential, die zu Haar passen würde“ – sei da ja recht flexibel wenn er sich anschaue, von welchen Größenordnungen an anderen möglichen Standorten die Rede sei: in Ottobrunn gut zwei Hektar, in Taufkirchen 5,5 und in Feldkirchen gar bis zu 30 Hektar.

CSU und FDP sehen dagegen die Chancen, die diese Unternehmensansiedlung eröffnen könnte. Die SPD setze ja stark aufs Soziale, sagte Peter Siemsen (FDP) und fügte an: „Am Sozialsten ist es, attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.“ Für Andreas Rieder (CSU) ist klar: „Eine Firma mit so einer Strahlkraft kann man nicht ablehnen!“ Wer blockiere, fahre die Gemeinde an die Wand.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.