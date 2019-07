Unfallkreuzung wird entschärft: B 471 in Ottendichl zehn Wochen gesperrt

Die Kreuzung an der B 471 zur Andreas-Kasperbauer-Straße ist eine gefährliche Stelle in Ottendichl. Deshalb hat die Gemeinde Haar beim Staatlichen Bauamt Freising eine Lösung beantragt, um die Situation an der Bundesstraße zu entzerren.

Ottendichl – Mit den Sommerferien, die am Montag, 29. Juli, starten, beginnen nun die Bauarbeiten, für die zehn Wochen eingeplant sind. Gebaut wird eine Ampelanlage mit intelligenter Ampelschaltung inklusive zusätzlicher Linksabbiegespur auf der B 471.

Um Platz dafür zu gewinnen, werden derzeit die südlich der Einmündung angelegten Parkbuchten Richtung Norden verlegt. Eine Grüninsel teilt die Fahrbahn der B 471 künftig vor der Kreuzung von Feldkirchen kommend. Fußgängerampeln führen dann über die beiden Straßen. Bauherr ist das Staatliche Bauamt Freising. Für die Bauarbeiten muss die Bundesstraße im gesamten Zeitraum bis 4. Oktober voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Weißenfeld. Die direkt betroffenen Anwohner und Schulkinder sind bereits informiert worden.

So fahren die Busse während der Sperrung

Auch der Busverkehr wird von der Baumaßnahme betroffen sein. Nach Informationen der Gemeinde ist eine Befahrung des Maierfeldweges in Ottendichl mit Zwölf-Meter-Bussen nicht möglich. Die Linie 242 wird daher nur zwischen Ottendichl-Salmdorf-Gronsdorf pendeln. Gewendet wird in Ottendichl über die Adalbert-StifterStraße. Nach den Sommerferien kommt ein Schülerverstärker-Bus zwischen Haar-Gronsdorf-Salmdorf-Ottendichl hinzu. Es wird sowohl die Haltestelle „Adalbert-Stifter-Straße“, die normalerweise nur im Schülerverkehr angefahren wird, als auch die reguläre Haltestelle „Adalbert-Stifter-Straße“ in der Andreas-Kasperbauer-Straße (Nordseite) von der Linie 242 als auch der 242V bedient.

+ Sperrung und Umleitungen auf einen Blick: Bis zum 4. Oktober müssen Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Die Haltestelle auf der Südseite der Andreas-Kasperbauer-Straße wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. Die Verbindung Ottendichl-Haar wird durch die L.285 abgedeckt. Eine Direktverbindung zwischen Salmdorf und Gronsdorf mit Haar kann während der Baumaßnahme nicht angeboten werden.

Die Linie 242 pendelt in dieser Zeit zwischen Gronsdorf (S) und Ottendichl über Gronsdorf Ort und Salmdorf. Die Angebotshäufigkeit orientiert sich an allen Verkehrstagen am Regelfahrplan. Für die Dauer der Bauarbeiten sind die Fahrzeiten einheitlich gehalten, und die Anschlüsse in Gronsdorf sind an die S-Bahn angepasst, da der Anschluss in Haar (S) weggefallen ist. Die Verstärkerlinie 242V soll die Schülerfahrten der Linie 242 von den Schulen in Haar nach Gronsdorf, Salmdorf und Ottendichl durchführen.

Neben der morgendlichen Verstärkerfahrt um 7.26 Uhr werden die Rückfahrten um 11.23 Uhr, 12.23 Uhr, 13.13 Uhr und 14.30 Uhr angeboten. Die Fahrten um 15.40 Uhr und 16.30 Uhr können aus betrieblichen Gründen nicht ersetzt werden. Für diese Fahrten bittet der MVV um die Nutzung der S-Bahn nach Gronsdorf.

Der Gemeindeteil Ottendichl bleibt auch über die Linie 285 (Ismaning – Aschheim – Feldkirchen – Ottendichl – Haar) an Haar angebunden. Es wird beim Bauhof in Ottendichl auf der Straße nach Vaterstetten in beide Richtungen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Durch die Umleitung über Weißenfeld entfallen die regulären Haltestellen „Andreas-Kasperbauer-Straße“ und „Kirche“.

mm