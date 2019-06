Haar: Bahnhofsapotheke wird abgerissen - Mehr Wohnungen im Zentrum

Der Haarer Ortskern verliert die nächsten prägenden Häuser. Die Bahnhofsapotheke am Bahnhofsplatz 6 soll abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen ersetzt werden.

Haar – Ein paar Ecken weiter, Bibingerstraße 24, wird das alte Einfamilienhaus aus den 40er-Jahren weggerissen, samt Baumbestand, aufs Grundstück werden vier Doppelhaushälften gepflanzt.Und das „Schlösschen von Unterhaar“, die alte Villa in der Zunftstraße, ist bereits platt gemacht, dort zieht der Bauherr ein Doppel- und ein Einfamilienhaus hoch. Der Bauausschuss Haar sieht es mit Wehmut.

„Wieder verschwindet ein Gebäude im Ortskern, das wir schmerzlich vermissen werden“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Zill, gemünzt aufs Anwesen Bibingerstraße 24. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) beklagt den Verlust eines „Schmuckstücks von Apotheke“, und mit Blick auf die Summe der Bauprojekte sagte sie: „Alte Haarer lässt das sehr seufzen.“ Als Ausdruck ihrer Wehmut und ihres Protestes haben Zill und seine Fraktionskollegen Katharina Dworzak, Traudl Vater und Ernst Wiedemann gegen den Bauantrag an der Bibingerstraße gestimmt. Eine Mehrheit hat dieser dennoch bekommen, geht es bei der Beurteilung von Bauvorhaben doch nach Rechtslage und nicht nach Emotionen. Daran hatte CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer erinnert; obwohl er und seine Fraktion durchaus in die Seufzer des Bedauerns einstimmten.

+ Das Anwesen in der Bibingerstraße 24 muss ebenfalls weichen. © gü

Wohnraum ist knapp, Grundstücke sind teuer, und Nachverdichtung im Ort statt Zersiedelung am Ortsrand entspricht durchaus der Haarer Linie. Aber in Einzelfällen bereitet das dem Gemeinderat Schmerzen. Im Falle Bibingerstraße werden die ein bisschen dadurch gelindert, dass die Bäume, die gefällt werden müssen, laut Umweltreferent Andreas Nemetz bereits geschädigt, von Efeu überwuchert und teils schon am Absterben sind. Und der Bauherr Ersatz pflanzen wird. Dennoch: „Alte Baum- und Bausubstanz verschwindet“, bedauert Alexander Zill. Katharina Dworzak würde sich „mehr Liebe für charaktervolle Häuser“ wünschen, und Werner Kozlik (Grüne) benennt das Dilemma so: Die Grünen seien ja durchaus für Nachverdichtung – aber dass Bäume gefällt werden müssten, sei schmerzlich.

+ Das „Schlösschen von Unterhaar“ in der Zunftstraße ist bereits abgerissen. © privat

Noch schmerzlicher werden viele Haarer, gerade aus Eglfing, die Bahnhofsapotheke vermissen. Möglicherweise aus ästhetischen Gründen, sicher aber, weil es für sie noch der schnellste Weg ist, um an Medikamente zu kommen. Zumal direkt daneben Arztpraxen sind. Den Bauausschuss stört es denn auch massiv, dass laut Voranfrage im Erdgeschoss des Neubaus kein Einzelhandel vorgesehen ist. Das beißt sich mit den Plänen der Gemeinderäte, die Ortsmitte als Einkaufszentrum zu stärken. Da soll der Bauwerber nachbessern und einen Laden einplanen. Ernst Wiedemann ging ganz streng mit dem Bauvorhaben ins Gericht: „Das verändert das Bild am Bahnhofsplatz in Richtung 08/15-Bauweise.“ Was Bürgermeisterin Müller so nicht stehen lassen wollte. „Es tut mir sehr leid um das schöne alte Haus“, sagte sie. Aber der geplante Neubau füge sich mit seinem Walmdach und der Gaubenform gut in die Umgebung ein.