Was geschah nach dem Erbrechen? - Partygast soll 22-Jährige in Baldham vergewaltigt haben

Von: Andreas Müller

Ein Übernachtungsgast soll eine 22-jährige Baldhamerin vergewaltigt haben. Das Landgericht München muss nun ein Urteil sprechen, der 32-Jährige aus Haar streitet die Vorwürfe ab.

Baldham/Haar – Ein 32-Jähriger aus Haar (Kreis München) soll eine 22-jährige Frau in deren Baldhamer Wohnung (Kreis Ebersberg) vergewaltigt haben. Beim Prozessauftakt am Münchner Landgericht bestritt er die Vorwürfe. Er sei froh, dass er seine Sicht nun „endlich rauslassen“ könne, sagt der Angeklagte nach Verlesung der Anklage. Ein Freund habe ihn an jenem Abend im Mai 2022 aus einer Shisha-Bar in Haar angerufen. Kurz nach Mitternacht sei er dorthin. Die beiden jungen Frauen, mit denen sein Freund geraucht und getrunken habe, habe er flüchtig gekannt. Als die Bar schloss, feierte das Quartett bei einer der Frauen in Baldham (Gemeinde Vaterstetten) weiter, so der 32-Jährige.

Mutmaßliches Opfer soll sich übergeben haben, dann blieb der Angeklagte bei ihr

Nach einer weiteren Shisha, Wein und Schnaps sei es der 22-Jährigen schlecht geworden. Er habe sich auf der Toilette um sie gekümmert. Sie habe „ganz normal gebrochen“, sagt der Angeklagte. Sein Freund und die andere Frau seien gegangen. Weil keine S-Bahn mehr gefahren sei, sei er in der Wohnung der 22-Jährigen geblieben – allerdings nicht allein: Auch ihr Bruder sei da gewesen. Mit ihm habe er die junge Frau in ihr Zimmer gebracht. Sei sei „ganz allein gegangen“, gibt er an.

Angeklagter sagt, Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen

Im Zimmer der 22-Jährigen wird für den Angeklagten eine Matratze bereitgelegt. Darauf schläft er aber nicht. Das räumt der 32-Jährige auch ein: „Kannst Dich auch neben mich hinlegen“, habe die 22-Jährige angeboten. Vor allem aber wehrt sich der Angeklagte gegen den Vorwurf, er habe sich im Laufe der Nacht dreimal „gegen den erkennbaren Willen“ der Frau an ihr vergangen. Die 22-Jährige habe aktiv mitgemacht und „mit mir kommuniziert“, vor allem über die „Pille danach“, beteuert er. „Mach’ schnell, bevor mein Bruder kommt“, soll sie gesagt haben.

Am nächsten Morgen habe man gemeinsam in einer Apotheke in Baldham die Pille gekauft und Telefonnummern ausgetauscht. Auch gegen den Vorwurf, den Genitalbereich der Schlafenden fotografiert zu haben, als sie schlief, wehrt sich der Angeklagte: Daran könne er sich nicht erinnern. „Vielleicht aus Versehen“, lässt der Grieche übersetzen. Es fehlt die Perspektive des mutmaßlichen Opfers, weil die 22-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurde. Unüblich: Der Angeklagte sitzt nicht in U-Haft. Das Urteil soll am Montag fallen.

