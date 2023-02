Baumfällung erschüttert Gronsdorf: Anwohnerin verlangt Einsicht in Gutachten

Von: Günter Hiel

„Biotop-Baum“ steht auf der grünen Uhu-Plakette. „Totholz ist ein wichtiger Lebensraum für den Erhalt der Artenvielfalt.“ Den Gronsdorfern wäre es lieber gewesen, der 20-Meter-Ahorn hätte ganz stehen bleiben können. Stress für alle Beteiligten © Gerald Förtsch

Der gefällte Baum von Gronsdorf beschäftigt die Gemeinde weiter. Eine Anwohnerin verlangt nun Einsicht in die Gutachten, mit denen die Fällung begründet wurde.

Haar – Vom mächtigen Ahorn an der Ecke Dittmann-/Watzmannstraße im Ortsteil Gronsdorf ist nur noch ein Stumpf übrig (wir berichteten), aber die Aufregung über die aus Sicherheitsgründen von der Gemeinde angeordnete Fällung wirkt noch nach. So meldeten sich in der Bürgerfragestunde im Bauausschuss neben Carmen Gnann, die sich nicht nur im Jugendstilpark vehement für Baumerhalt einsetzt, auch zwei Gronsdorferinnen. Anwohnerinnen, wie aus ihren Wortmeldungen hervorging, noch immer aufgebracht. Eine will im Rathaus das Gutachten einsehen, in dem der Ahorn als Gefahr für die Verkehrssicherheit eingestuft worden ist, wegen starker Fäule, verursacht durch Pilzbefall.

Bürgermeister Andreas Bukowski sicherte zu, dass die Dame nach Terminabsprache mit dem Umweltamt gerne Einsicht nehmen könne. Es sei Gefahr im Verzug gewesen. Die Verwaltung werde versuchen, noch besser zu kommunizieren, aber es habe wirklich pressiert, warb er um Verständnis. Der Schaden war am Donnerstag festgestellt worden, am Samstag rückte ein Fälltrupp an.

Sodass die Gronsdorfer Samstagfrüh von einer Motorsäge aufgeschreckt worden sind und versucht haben, die Fällung mit einer Sitzblockade zu verhindern. Woraufhin die Arbeiter die Polizei gerufen haben, die wiederum eine Zwangsräumung angedroht hat – helle Aufregung. Von „emotionaler Belastung aller Beteiligten“, inklusive der Arbeiter, sprach eine der Damen in der Bürgerfragestunde. Und riet dringend, so etwas künftig durch frühere Information zu vermeiden. Die Gemeinde ist willig, aber an der Verkehrssicherungspflicht kann sie nicht vorbei. Nicht auszudenken, wenn ein morscher Ast jemanden treffen sollte.

