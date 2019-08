Blutiger Vorfall in Haar: Security-Mitarbeiter wird auf Klinikgelände niedergestochen

Bei einem Rundgang über das Klinikgelände Haar ist ein Security-Mitarbeiter angegriffen und niedergestochen worden. Dann eilten die Kollegen herbei.

Haar - Die Tat liegt bereits eine Woche zurück, doch jetzt geht die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Sie schildert den Fall so: Am Freitag, 2. August, befand sich ein 39-jähriger Sicherheitsdienst-Mitarbeiter kurz nach Mitternacht auf einem Rundgang über das Gelände des Krankenhauses Haar. Zu diesem Zeitpunkt traf er offenbar auf mehrere Personen, die sich dort unberechtigt aufhielten. Kurz darauf erfolgte von dem Funkgerät des 39-Jährigen ein interner Alarm.

Wenige Minuten später wurde der 39-Jährige von einem anderen Sicherheitsmitarbeiter gefunden - der Mann lag am Boden. Er hatte mehrere oberflächliche Stichwunden. Der Verletzte wurde umgehend in eine Münchner Klinik gebracht.

Angriff in Haar: Fahndung mit Spürhunden

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und dem Einsatz von Polizeihunden konnten weder tatverdächtige Personen noch mögliche Tatwaffen aufgefunden werden, meldet die Polizei. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Eine Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben, sagt die Polizei. „Das macht die Sache nicht leichter.“

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall auf dem Gelände des Krankenhauses Haar geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.