Die Bienen freut‘s: Wie ein Brief einen ganzen Acker zum Blühen brachte

Weil dem Eheoaar Heindl der brach liegende Acker neben seinem Grundstück leid tat, haben die beiden einen Brief geschrieben. Einen Brief, der bunte Blüten trieb.

Haar – Hannelore (74) und Lothar (75) Heindl leben schon ewig in einem herrlichen Haus mit großem Garten in Gronsdorf. Direkt nebenan: ein Acker, der zur Landeshauptstadt München, genauer dem Bioland-Betrieb „Gut Riem“ gehört. Weil der jetzt länger brach lag, schrieb Hannelore Heindl an das Umweltamt und auch an OB Reiter. Zwei Wochen später wurde tatsächlich eine Blumenwiese eingesät.

Jahrelang wuchs nur wildes Gras

Die Stadtgrenze zwischen Rappenweg und Dittmannstraße macht viele Schlenker. Daher wohnen die Heindls zwar noch im Haarer Ortsteil Gronsdorf, direkt daneben ist der Acker der Stadt München und kurz dahinter ist wieder Gronsdorf. „Jahrelang wuchs auf dem Acker eigentlich nur wildes Gras, sonst passierte da nichts. Das holten sie immer wieder mal ab für den Tierpark Hellabrunn, doch seit einiger Zeit blieb es liegen nach dem Mähen“, berichtet Lothar Heindl. Gemeinsam mit Nachbarin Irmgard Herkner waren sich die Heindls einig, dass es in der heutigen Zeit mit Artenschutz-Volksbegehren und einer hohen Sensibilität für alle Insekten doch schade sei, wenn so eine große Wiese kleinen Krabblern gar nichts bietet. „Beim Kaffeetrinken habe ich mich dann spontan entschieden, da schreibe ich an die Stadt München, die sollen etwas tun“, sagt Hannelore Heindl. Sie wusste zwar, dass der Acker nicht zu Haar sondern zur Landeshauptstadt gehört. „Doch wo schreibt man denn da eigentlich hin?“, fragten sich die beiden Heindls.

+ Nur wenige Hundert Meter vom Grundstück der Heindls und damit der neuen Blumenwiese entfernt stehen zahlreichen Bienen-Beuten. Deren Bewohner freuen sich über die zusätzliche Blütenpracht. © Bert Brosch

So schickten sie einfach mal einen Brief mal an das Umweltamt München und auch gleich noch an den Oberbürgermeister Reiter. „Ich habe ja nie daran gedacht, dass die wirklich reagieren – aber wenn schon, dann sollte auch der Münchner OB von meinem Vorschlag wissen“, sagt Heindl. Ein junger Ingenieur habe sie dann angerufen und um den genauen Standort der Wiese gebeten, er könne das nicht einordnen. „Da habe ich ihm die Koordinaten gemailt“, berichtet Hannelore Heindl.

Ein paar Wochen später rücken die Traktoren an

Dann hörten sie nichts mehr von der Stadt, doch ein paar Wochen später rückten plötzlich die Traktoren an, pflügten und eggten den Acker komplett um, dann begannen sie zu säen. „Wir wollten jetzt schon wissen, was die Arbeiter da machen“, erinnert sich Lothar Heindl. Die teilten ihm mit, dass es wohl einen Vorschlag einer Bürgerin für eine Blumenwiese gegeben habe, und die werde jetzt eingesät. Michael Stark, Leiter des Biobetriebs „Gut Riem“, bestätigt dies. „Der Acker ist ein bisschen weit weg von unserem Gut und für unsere Verhältnisse nicht sehr groß, also ist er schwierig für uns zu bewirtschaften. Die Idee von Frau Heindl passt daher perfekt und die haben wir sehr gerne umgesetzt“, sagt Stark.

Lesen Sie auch: Privatleute ebenso gefragt wie Landwirte: Insektenschutz auf kleinem Raum

Nun kommt die Blühwiese drei Jahre selbst zurecht - die Stadt sagt Danke

Gesät haben sie die verschiedensten Kleesorten, Sonnenblumen, Winden, Buchweizen, Kornblumen, Phazelien, Ringelblumen, Borretsch und vieles mehr. „Die Blumen werden schon in den kommenden Wochen in voller Blüte stehen und sind ein perfektes Refugium für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten. Die Wiese bleibt drei Jahre sich selbst überlassen, ohne Düngen oder Mähen und samt sich so immer wieder selber aus“, erklärt Stark. Vor ein paar Tagen haben auch die Heindls einen Brief von den „Stadtgütern München“ erhalten, in dem man sich herzlich für den Tipp bedankt. „Herrlich, dass wir da tatsächlich etwas erreichen konnten!“, sagt Hannelore Heindl enthusiastisch. „Das wird auch die Imker hier bei uns um die Ecke sehr freuen!“