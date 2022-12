Haar braucht dringend mehr Gewerbesteuer

Haushalt 2023

Von Günter Hiel schließen

Die Einnahmen in Haar rutschen in den Keller. Die Gemeinde braucht daher dringend Gewerbesteuerzahler. Derweil lehnen die Grünen den Haushalt 2023 aus Klimaschutzgründen ab.

Haar - Die Fraktion der Grünen spricht dem Haarer Haushalt 2023 die Vernunft ab und hat im Gemeinderat gegen das Zahlenwerk gestimmt; weil Haar beim Klimaschutz nur in Trippelschritten vorankomme, erklärt Mike Seckinger (Grüne). So wurde der Haushalt mit 23:6 Stimmen beschlossen. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) und Kämmerer Günter Rudolf sehen das Hauptproblem eher in den drastisch sinkenden Gewerbesteuereinnahmen.

Dank einer unerwarteten Nachzahlung des Pharmaunternehmens MSD in Höhe von 38 Millionen Euro steht Haar heuer noch einmal gut da. Doch dieser größte Gewerbesteuerzahler ist vor einem Jahr nach München gezogen. Mit der Folge, dass die Gemeinde laut Haushaltsansatz heuer nur noch mit 11 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnen kann. Damit könne eine Gemeinde mit 23 000 Einwohnern auf Dauer nicht über die Runden kommen, sagte CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer. Spätestens im nächsten Jahr werde man über Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Zuschüssen an die Vereine diskutieren müssen.

CSU für Kostenbremse bei der VHS

Zumal Keymer bei den anderen Fraktionen zu wenig Wille zum Sparen erkennt. So hatte die CSU beantragt, bei der VHS auf die Kostenbremse zu treten. Bis 2019 lag man immer bei 418 000 Euro Zuschuss im Jahr, sagte Keymer, jetzt bei fast 700 000. Durch Personalfluktuation ergebe sich jetzt die Möglichkeit, die Stelle einer Fachbereichsleitung einzusparen. Das solle man nutzen. SPD, Grüne und Peter Siemens (FDP) widersprachen, Antrag abgelehnt.

So wie auch der erneute Vorstoß der Grünen, in die energetische Sanierung der Gebäude in Gemeindebesitz einzusteigen; jetzt nur noch beschränkt auf das Wohnhaus an der Freibadstraße 10, geschätzte Kosten 1,6 Millionen Euro. „Wir drängeln deshalb so, weil wir seit vielen Jahren versuchen, bei dem Thema den Einstieg zu schaffen“, sagte Seckinger. Man stehe bei den Mietern in der Verantwortung und müsse etwas für den Klimaschutz tun. Mit 16:13 abgelehnt.

„Intern konstruktiv“ Dinge anpacken

Bürgermeister Bukowski verspricht sich von einem Einstieg in die Geothermie zusammen mit Vaterstetten und der Produktion von Strom durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windkraft in Haar weit größere Effekte für den Klimaschutz. Dafür brauche man finanziellen Spielraum.

SPD-Sprecher Thomas Fäth sagte in seiner Haushaltsrede, auf ihn wirke es manchmal so, „als ob im Rathaus mittlerweile die ,Vermarktung’ von ,Leuchttürmen’ und ähnlichen prestigeträchtigen Projekten einen höheren Stellenwert genießt, als die tägliche Detailarbeit“. Was die Haushaltslage betrifft empfahl er, nicht den Teufel an die Wand zu malen, sondern auf die Stärken der Gemeinde zu vertrauen und „intern konstruktiv“ die Dinge anzupacken.

„Mehr Mut und Gemeinsinn“

Da passt der Appell des Bürgermeisters, „mehr Mut und Gemeinsinn“ zu zeigen, wenn es um die Ansiedlung von Gewerbe gehe. „Wir brauchen ein Mehr an Unternehmen aus zukunftsträchtigen Branchen“, sagte er. Nur so könne man die Einnahmen wieder steigern.

Das sieht auch Peter Siemssen (FDP) so. Haar müsse für zukunftsträchtige Unternehmen attraktiv werden und die Einnahmen steigern; aber auch die Ausgabenseite im Blick behalten. „Wer erst spart, wenn es schon zur Neige geht, der hat die Zeit verpasst“, zitierte er Seneca den Jüngeren, Philosoph, Politiker und Erzieher von Kaiser Nero. Und was die Vernunft betrifft: Da widersprach Keymer den Grünen entschieden: „Das ist ein Haushalt der Vernunft.“

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.