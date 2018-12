Haar beschenkt hunderte bedürftige Kinder

240 Kinder aus bedürftigen Familien hatten in Haar einen Wunschzettel an den Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer gehängt – und keines von ihnen wurde enttäuscht.

Haar – Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) und Funda Schnitzler vom Haarer Sozialamt waren überglücklich. Niemand wusste im Vorfeld, wie die angeschriebenen 350 Kinder in den einkommensschwachen Haarer Familien reagieren würden. Niemand konnte vorhersagen, wie die Haarer Bürger und Unternehmen mit den ausgefüllten Wunschzetteln am Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer umgehen würden. „Wir hatten 240 Kinderwünsche – und die werden heute alle erfüllt, da bin ich richtig stolz“, sagt Müller.

Vor einigen Wochen hatte die Haarer Stadtspitze beschlossen einen Wunschbaum im Rathaus aufzustellen. „Wir haben auch in unserer reichen Gemeinde zahlreiche Familien, denen es finanziell nicht gut geht.“, sagt Müller. „Dafür können die Kinder nichts, also wollten wir denen eine kleinen Freude machen.“ Insgesamt 350 Kinder bis 15 Jahre und deren Eltern wurden angeschrieben, jeder durfte einen Wunsch bis 30 Euro auf einen Zettel schreiben. Dieser wurden dann anonymisiert, mit einer Nummer versehen und an den Baum gehängt. „Wären welche offen geblieben, dann wäre die Gemeinde bereit gestanden“, betont Ute Dechent, die Referentin der Bürgermeisterin. Doch die Haarer griffen zu: Schon nach wenigen Tagen waren alle Wunschzettel weg. Bürger, Vereine und Firmen holten sich teils mehrere Zettel.

Manche Wünsche gehen ans Herz: „warme Schuhe, Größe 31“, zum Beispiel. Odder: „Bitte eine Winterhose, Größe 128“. Es waren nicht nur typische Kinderwüsche nach Spielzeug oder Elektronik. „Aus einigen schrie die pure Not. Das hat mich tief berührt“, sagt Müller.

+ Großer Andrang: 240 Kinder holten im Haarer Rathaus die gestifteten Geschenke ab. © Bert Brosch

Hunderte Kinder mit ihren Müttern und wenigen Vätern stehen schon eine halbe Stunde vor dem Einlass vor dem Rathaus, die meisten mit Migrationshintergrund, alle sehr aufgeregt.

Da das Rathaus-Foyer zu klein ist für alle 240 Kinder, werden sie immer in Zehnergruppen eingelassen. Und dann geht es los: Eine Mutter mit ihren drei kleinen Kindern, eins noch im Kinderwagen, packt die adrett eingepackten und mit netten Zettelchen, Glöckchen oder Plätzchen verzierten Päckchen auf das Regenverdeck des Kinderwagens. Rathauschefin Müller hatte schon auf dem Vorplatz versucht möglichst alle einzeln zu begrüßen, nun steht sie inmitten des riesigen Geschenke-Bergs und wühlt sich durch die nummerierten Pakete, damit jeder bekommt, was er sich gewünscht hatte.

Wie der zwölfjährige Bub, rechts und links zwei kleine Brüder an der Hand, oder der Papa mit seiner Tochter auf dem Arm, die Oma mit zwei Enkeln, das Ehepaar mit seinen vier Kindern oder der Jugendliche, etwa 15, 16 Jahre alt, an dem seine drei kleinen Schwestern hängen. Alle strahlen. Wünsche, die sich erfüllen, das merkt man, ist für sie eine ganz besondere Erfahrung. BERT BROSCH