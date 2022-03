Corona-Spaziergang: Polizei bittet um Amtshilfe - Feuerwehr soll Verkehr absichern

Von: Günter Hiel

Den Verkehr absichern soll die Feuerwehr bei Corona-Spaziergängen in Haar. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Beim nächsten Corona-Spaziergang in Haar könnte die Feuerwehr die Verkehrsabsicherung übernehmen. Die Polizei hat um Amtshilfe gebeten.

Haar – Wenn in Haar die Gegner von Corona-Maßnahmen ihren nächsten „Spaziergang“ unternehmen, in Form einer angemeldeten Demonstration, kann es gut sein, dass die Freiwillige Feuerwehr die Verkehrsabsicherung übernimmt. Die Polizeiinspektion Haar hat die Feuerwehr über die Gemeinde nämlich um Amtshilfe gebeten, und dem könnte man sich nur entziehen, wenn die Erfüllung der eigenen Aufgaben „ernstlich gefährdet“ wäre. Soweit die Rechtslage, und so hat der Bauausschuss geschlossen zugestimmt.

Grund für die Anforderung: Zusätzlich zu den Corona-Spaziergängern rechnet die Polizei wegen des Kriegs in der Ukraine auch verstärkt mit Friedensdemonstrationen. Und da die Inspektion nicht nur für Haar, sondern für fünf Kommunen zuständig ist, „ist zu erwarten, dass sie das personell nicht immer leisten kann“, erklärte die Gemeindeverwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses. Da hilft es, wenn sich die Polizei wenigstens nicht um die gesamte Verkehrsabsicherung kümmern muss.



Die Freiwillige Feuerwehr Haar hat laut Gemeinde „bereits die grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, dass sie versucht zu unterstützen“. Kommandant und Inspektion hätten besprochen, „dass für jeden Einzelfall ein gewisser Vorlauf notwendig ist“. Der Polizeiinspektion sei bewusst, „dass die Feuerwehr für solche Themen nur begrenzt einspringen kann, nachdem sie ihre primäre Aufgabe dadurch nicht ,stören’ darf“.

