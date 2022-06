Debatte mit TV-Physiker Harald Lesch: Für Energiewende müssen Bürger und Politik zusammenarbeiten

Von: Sabina Brosch

„Wir können etwas tun, um das Multiorganversagen aufzuhalten“: Was genau, darüber diskutierten Lisa Ruetgers, Harald Lesch (M.) und Wolfgang Geisinger. © Sabina Brosch

Wie kann man die Energiewende bewältigen? Bei einem Gespräch mit Physiker Harald Lesch im Kleinen Theater Haar wurde klar: Es klappt nur, wenn Bürger und Politik zusammenarbeiten.

Haar – Robert Förstemann, Bahnradfahrer und Olympiasieger im Teamsprint, hält exakt zwei Minuten durch. Zwei Minuten strampelt er mit einer Leistung von 700 Watt, um eine Toastscheibe leicht zu bräunen. „Damit bekommt man einen Eindruck, was es heißt, wie viele Energie man aufbringen muss, um zu toasten, zu föhnen, zu waschen, Auto zu fahren und vieles mehr“, erklärte Harald Lesch. Er versteht es, seinem Publikum mit einfachen Beispielen das Thema Klima und die damit verbundene oft trockene Physik, Mathematik und Chemie, verständlich zu machen. So auch bei diesem Gespräch in Haar.

„Die Lage rund ums Klima ist nicht so gut“, betonte Lesch. „Wir sind in einer wichtigen Phase, jetzt das Richtig zu tun und der nächsten Generation auch noch Handlungsspielraum zu lassen.“ Der Physiker verwies auf Bikiniwetter am Polarkreis, Regen statt Schneeschauern in der Arktis, vom Auftauen des Bodens im eigentlich eiskalten Sibirien. „Der Klimawandel ist real, er ist gefährlich, wir Menschen sind die Ursache und wir können etwas tun“, so Lesch, „um das Multiorganversagen der Erde aufzuhalten.“ Kurz gefasst meint Lesch damit: Nicht nur die Technik allein helfe, jeder Einzelne müsse sein Verhalten ändern. Alternativlos sei: runter mit dem Energieverbrauch und hin zu regenerativen Energien.

„Wenn wir nicht schnellstmöglich umlenken...“

Lisa Ruetgers, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Ebersberg, setzt hierbei auf den Mix aus Wind, Sonne und Biomasse. Der Landkreis strebt bis 2030 die Klimaneutralität an durch Reduzierung des Energieverbrauchs sowie regenerativ erzeugte Energie an: Stromerzeugung durch Photovoltaik und Wind, Wärme durch Geo- und Solarthermie sowie Wärmepumpen. „Dazu gehören auch klimaneutrale Gebäude, eine Verkehrswende und ein nachhaltiger Lebensstil“, betonte Ruetgers. Ein digitaler Energienutzungsplan soll aufzeigen, wie erneuerbare Energien bestmöglich im Landkreis erzeugt und genutzt werden können. Dieser Plan soll zudem als Maßnahmenkatalog für die Kommunen dienen. „Wenn wir nicht schnellstmöglich umlenken, werden wir den Wohlstand, den wir heute kennen, bald nicht mehr haben.“

Wolfgang Geisinger, Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching und Vorstand der Bürger-Energie-Unterhaching (BEU), definierte das für seine Gemeinde klar formulierte Ziel: Bis in sechs Jahren soll auch der letzte Winkel im Ort mit Fernwärme versorgt sein (wir berichteten). Doch auch in Haar, auf der Konradgrundschule, werde die BEU auf drei Satteldächern eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 88,8 kWp errichten. Den erzeugten Strom verbrauchte die Schule zum Großteil selbst, der Überschuss wird ins Netz eingespeist. Für weitere Projekte stehe die BEU offen, aber in den Köpfen von großen Teilen der Bevölkerung sei die Energiewende noch nicht verankert. Grundstücksbesitzer stellten sich quer, wenn Leitungen verlegt werden müssten, bei Infoveranstaltungen mit Landwirten komme niemand. „Wir schaffen es nicht, das vorhandene Geld in Projekten umzusetzen, wir haben zu wenig Flächen“, sagte Geisinger. Die BEU wolle jedoch wachsen, damit die Genossenschaft auch Arbeitsplätze schaffen können, denn „alleine mit Ehrenamtlichen kann die Energiewende vor Ort nicht geschafft werden“.

