Debattiermeisterin über gute Diskussionen: „Übersteigerte Emotionalität hilft nicht weiter“

Von: Max Wochinger

Die Landes-Debattiermeisterin geht auf das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar. © Gemeinde

So gut wie Marlene Thiel diskutiert in Bayern niemand. Sie ist die Landes-Debattiermeisterin. Im Interview erklärt die 16-Jährige, was eine gute Diskussion ausmacht.

Haar – Eine gute Debatte lebt von Respekt und Wertschätzung. Marlena Thiel hat bewiesen, dass sie auch in hitzigen Rededuellen einen kühlen Kopf bewahren kann: Die 16-jährige Schülerin vom Ernst-Mach-Gymnasium in Haar hat das Landesfinale von „Jugend debattiert“ gewonnen. Thiel, auch Landesschülersprecherin, hat sich unter insgesamt 20000 Schülerinnen und Schülern in Bayern durchgesetzt; kommende Woche fährt sie zum Bundesfinale nach Berlin. Wir haben mit der Münchnerin vorher noch gesprochen.

Marlene, herzlichen Glückwunsch zum Landessieg. Wieso hast du bei „Jugend debattiert“ mitgemacht?

Vielen Dank! Ich habe auch in diesem Jahr bei Jugend debattiert mitgemacht, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich mit aktuellen, politischen Themen auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Beim Landesfinale zum Beispiel ging es um die Frage, ob Deutschland wieder in die Atomenergie einsteigen soll. Das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema. Außerdem kann man in einem solchen Rahmen viel lernen.

Zum Beispiel?

Sachlich und faktenbasiert zu sprechen ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen. Das ist meiner Ansicht nach wichtig zu lernen, zumal die Debattenkultur in Deutschland nicht so ist, wie sie sein sollte.

Stimmt, im Bundestag etwa.

Nicht nur im Bundestag, auch im Internet wird häufig nicht sehr sachlich fundiert argumentiert. Es sollte meiner Ansicht nach mehr um Argumente gehen, als um Oberflächlichkeiten.

Wie läuft die Debatte in so einem Wettbewerb ab?

Man bekommt das Thema zehn bis 14 Tage vor der Debatte mitgeteilt. Die Position, Pro oder Contra, erfährt man dann erst beim Wettbewerb selbst. Die Debatte dauert insgesamt 24 Minuten.

Marlena Thiel (16) © Privat

Und was ist, wenn du nicht die eigene Meinung vertreten darfst?

Das ist nicht schlimm; im Gegenteil, es gibt häufig auch gute Argumente für die Gegenseite. Es ist wirklich spannend, eine Position anzunehmen, die nicht die eigene ist, denn man kann die Themen auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Wie bereitest du dich auf die Wettbewerbe vor?

Ich recherchiere die Fragestellung, arbeite Fakten heraus. Ein konkretes, rhetorisches Training mache ich weniger, aber die Arbeit im Landesschülerrat hilft mir sicherlich weiter.

Was macht denn eine gute Debatte aus?

Man muss sachlich fundiert miteinander sprechen, sich auf Fakten stützen. Der zweite Punkt ist sich gegenseitig gut zuhören und sachlich bleiben. Übersteigerte Emotionalität hilft nicht zwingend weiter.

Und wenn eine Debatte doch ins Unsachliche abdriftet?

Man muss sich bewusst machen, mit wem man spricht und woher diese bestimmte Ansicht des anderen kommt. Wenn man die Position des anderen kennt, kann man leichter über das Thema sprechen.

Gibt es einen Punkt oder ein Thema, bei dem du nicht mehr weiter argumentierst?

Ich kann keins benennen, denn sobald eine Debatte aufkommt, sollte man sie auch führen. Es ist aber wichtig zu wissen, wann eine Debatte nicht mehr zielführend ist; vielleicht ist es dann auch besser, sie zu beenden.

Musst du in einer Debatte immer das letzte Wort haben?

Das ist eine gute Frage, ich denke nicht. Wenn es keinen Mehrwert für ein Gespräch bringt, dann auf keinen Fall. Der Sinn einer Debatte ist es doch, dass am Ende alle klüger sind als zuvor.

