Der Kita-Aktionsplan steht: So will sich Haar für Betreuungspersonal attraktiver machen

Von: Sabina Brosch

Die Kinderbetreuung stellt alle Gemeinden vor Herausforderungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Gemeinde Haar will attraktiver werden für Kita-Personal. Ein Aktionsplan soll dabei helfen.

Haar – Die Gemeinde Haar will sich für Fachpersonal in der Kinderbetreuung attraktiv machen. Das heißt erst einmal: die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Mehr Fachpersonal gibt es dadurch jedoch erst mal per se nicht.

„Wir haben ein eklatantes Problem, es hat uns zu denken gegeben, dass wir 150 Plätze nicht besetzen können“, erklärte Bürgermeister Andreas Bukowksi (CSU) jüngst im Hauptausschuss. An einem Runden Tisch mit allen Trägern hat Haar einen Aktionsplan erarbeitet, der Rathauschef am 28. Juni bei einer Infoveranstaltung vorstellen möchte.

„Ein positives Signal“

Ein wichtiger Baustein wird dabei der in den Kooperationsverträgen geregelte Anstellungsschlüssel sein. Der besagt, wie viele Kinder eine Fachkraft zu betreuen hat. Derzeit liegt er in Haar bei 1:9,7. Ab 1. Januar 2024 soll er auf 1:9,16 Kinder gesenkt werden. Marietta Ernst vom Sachgebiet Bildung erhofft sich eine deutliche Entlastung des Personals, „vor allem derer, die permanent im Einsatz und durch Mehrarbeit im Falle der Krankheit einer Kollegin zusätzlich belastet sind“. Die Senkung bedeutet aber auch, dass mehr Personal beschäftigt werden muss, das sowieso bereits fehlt. „Aber wir möchten den Trägern die Hand reichen und ein positives Signal senden.“

Finanziert werden muss der neue Schlüssel auch noch; Ernst rechnet mit Mehrkosten von rund 1,2 Millionen Euro, die laut Dietrich Keymer (CSU) „nicht aus der Portokasse bezahlt werden können“ und für Peter Seckinger (Grüne) eine „paradoxe Intervention sind. Wir erhöhen den Bedarf an Fachpersonal um sechs Prozent, versuchen eine Lücke zu schließen und machen die Lücke aber erst mal größer.“ Die abschließende Behandlung darüber wird in der in der Gemeinderatssitzung am 27. Juni erfolgen.

Drei Springer für 200.000 Euro

Auch die Einstellung von Springerkräften ist Teil des Kita-Aktionsplans, „was in anderen Gemeinden bereits erfolgreich praktiziert wird“, so Ernst. Diese Springer sollen kurzfristig fehlende Fachkräfte zeitlich begrenzt ersetzen. „Vor allem kleinere Einrichtungen können Ausfälle schlechter kompensieren“, sagte Lisa Bartz, Referentin im Sachgebiet Bildung, Familie und Inklusion. Sie erhofft sich, krankheitsbedingte Schließungen oder verkürzte Öffnungszeiten zu reduzieren. Man sei auch in der Verantwortung, „dass das Personal seine Pausenzeiten einhalten könne“. Angedacht sind drei Vollzeitstellen, die rund 200.000 Euro kosten, und bei Bedarf auch den freien Trägern befristet zur Verfügung stünden. Eine solche Regelung sei durch den Tarifvertrag zulässig.

Auch wird die Gemeinde die Kitas an der Sofienstraße Anfang 2024 in eigener Trägerschaft mit einer Krippen- und Kindergartengruppe eröffnen, „da sich kein freier Träger gefunden hat“, sagte Bukowski. Auch die Kita Ferdinand-Kobell-Straße eröffnet am 1. September unter der Ägide der Kommune, in der Kürze der Zeit „die einzige Möglichkeit für einen nahtlosen Weiterbetrieb“.

Auch die Parteien haben eigenen Anträgen Ideen und Vorschläge formuliert. So fordern die Grünen etwa eine konzertierte Aktion zur Planung der Nachmittagsangebote für Grundschulkinder, die SPD eine Priorisierung der Kinderbetreuung mit Planung neuer Einrichtungen und in Bestandsgebäuden. Die CSU hat gar neun Punkte als Prüfungsauftrag an die Verwaltung gestellt. Es geht dabei um einen Abbau der Bürokratie, Rabatte für Mitarbeiter, vergünstigten Wohnraum sowie um eine Prämie in Höhe von 500 Euro.

