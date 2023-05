Integrative Jugendwohngruppe: Wie eine Familie – aber kein Elternersatz

Von: Sabina Brosch

Bei der Eröffnung: Florian Baier, Geschäftsführer Gesamtkirchengemeinde München, und Andrea Betz, Vorstandssprecherin der Diakonie München und Oberbayern. © Sabina Brosch

Die Diakonie hat in Haar eine heilpädagogische Tagesstätte und integrative Jugendwohngruppe sowie Mitarbeiterwohnungen eröffnet.

Haar –Im Gebäude im Fasanenweg 44 baut die Diakonie München und Oberbayern derzeit mehrere Jugendhilfeangebote auf: eine heilpädagogische Tagesstätte für Vorschul- und Schulkinder, eine inklusiv-therapeutische Wohngruppe für Kinder und Jugendliche sowie Gruppen für junge Männer ab 16 Jahren. Im Obergeschoss des Gebäudes befindet sich zudem eine Wohngemeinschaft mit vier Zimmern für Mitarbeiter.

Kooperation mit der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen

Das Projekt entstand in Kooperation mit der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen, einer Einrichtung der Inneren Mission. „Ein in dieser Art bisher einmaliges Projekt“, sagt Florian Baier, Geschäftsführer der Gesamtkirchengemeinde München. „Das wollen wir jedoch durchaus fortführen. Es besteht Bedarf und wir wollen unsere Grundstücke auch der Allgemeinheit zugutekommen lassen.“

Heilpädagogischen Tagesstätte

Seit September vergangenen Jahres wird in dem Haus bereits gearbeitet. 24 Kinder, davon 15 in der Vorschule und neun in der Schule, werden in der Heilpädagogischen Tagesstätte betreut. Die beiden Gruppen seien dringend notwendig für die Betreuung und Förderung von Kindern mit Auffälligkeiten bei der Sprachentwicklung, Grob- oder Feinmotorik, kognitiven Entwicklung, Spiel- und Sozialverhalten sowie der emotionalen und sozialen Entwicklung.

Oberstes Ziel ist die Rückführung in die eigene Familie

In der Wohngemeinschaft im ersten Stock leben sieben Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. „Diese werden 24 Stunden betreut, wir sind wie eine Familie. Auch wenn das oberste Ziel stets die Rückführung in die eigene Familie ist und wir mit den Eltern eng zusammenarbeiten, sind wir kein Elternersatz. Aber dennoch werden einige Kinder hier ihren 18. Geburtstag feiern“, sagt Leiterin Carolin Blasi. Diese inklusiv-therapeutische Wohngruppe ist ein bislang einzigartiges Konzept. „Wir sind eine der ersten Einrichtungen, die damit an den Start gehen. Ziel ist eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe.“

Wichtige Ergänzung der sozialen Versorgung

Das barrierefreie Gebäude komplettiert das Areal um die Jesuskirche. „Wir werden auch die Freifläche des Kindergartens mitbenutzen. Das jüngste Kind der heilpädagogischen Tagesstätte besucht mit seinen zwei Jahren den Kindergarten.“ Damit nehmen die Kinder am normalen Leben teil, knüpfen Freundschaften und werden sich später auch in den Jugendgruppen und Vereinen integrieren. „Als Kirche sehen wir unsere Aufgabe, für die Menschen da zu sein. Das inklusive Haus ist für Kommune und Bürger eine wichtige Ergänzung der sozialen Versorgung“, betont Dekan Peter Marinkovic.