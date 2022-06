„Digitale Pionierin“ ab sofort offline: CSU-Gemeinderätin legt Mandat nieder - Kritische Worte zum Abschied

Von: Günter Hiel

Bettina Endriß-Herz (CSU) war acht Jahre im Gemeinderat. © Privat

Bettina Endriß-Herz (CSU) verlässt den Haarer Gemeinderat. Es war ein emotionaler Abschied, bei dem auch kritische Worte fielen.

Haar – Den Abschied von Bettina Endriß-Herz (CSU) aus dem Gemeinderat Haar als bewegend zu beschreiben, wäre maßlos untertrieben. Nach acht Jahren im Gremium, die letzten beiden über Videokonferenz in den Sitzungssaal zugeschaltet, hat die 53-jährige Journalistin ihr Mandat nun niedergelegt. „Ich bin einfach nur traurig, dass mir die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung macht. Es ist einfach nur zum Heulen“, sprach sie von daheim zu ihren Ratskollegen. Während diese sie auf der Leinwand groß sehen konnten, war es für Endriß-Herz wieder ein Blindflug. Ihr Bildschirm daheim blieb schwarz, technische Probleme, immerhin hören konnte sie die Kollegen. Digitale Teilnahme kann mühsam sein, und zur Integration ist es noch ein weiter Weg.

Bettina Endriß-Herz leidet an Multipler Sklerose (MS), ist deshalb auf den Rollstuhl angewiesen. Die Teilnahme an öffentlichen Terminen wurde für sie immer schwieriger, alleine die Anfahrt zu organisieren, war ein logistischer und finanzieller Kraftakt.

„Alles, alles Gute, Bettina!“

Beim offiziellen Abschied ist sie dafür ideell entschädigt worden. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) rühmte ihr Engagement, ihren Mut, Herzlichkeit und Kreativität. Endriß-Herz ist Gründerin der Haarer Kinder-Uni und hat den Behindertenbeirat in der Gemeinde initiiert, beides wird sie weiter leiten. Und sie hat Hybridsitzungen für den Gemeinderat durchgesetzt, weshalb SPD-Fraktionschef Thomas Fäth sie als „digitale Pionierin“ rühmte. Peter Siemsen (FDP) erweiterte die Ehrung um die Begriffe „Kämpferin“, „Vordenkerin“ und „Aktivposten“, CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer ernannte sie zum Ehrenmitglied der Fraktion und wünschte: „Alles, alles Gute, Bettina!“ Ulrike Olbrich (Grüne) bescheinigte ihr „ein großes Herz für den Nachwuchs und Behinderte“ und wünschte „so gute Gesundheit, wie nur irgend möglich“. Dem konnten sich sicher alle anschließen.

„Noch nie in meinem Leben bin ich von fremden Menschen so überschwänglich gelobt worden“, beschreibt Bettina Endriß-Herz in ihrem Abschiedsartikel im CSU-Magazin „Haarer“ ihre Eindrücke und Gefühle. Es habe ihr die Tränen in die Augen getrieben, sie habe sich so geehrt gefühlt, dass es sie schon fast wieder beschämte.

Endriß-Herz geht offen mit ihrer Krankheit und ihrem Handicap um – und schaut über ihren persönlichen Fall hinaus. Ehrenamtliches Engagement sei unverzichtbar für eine Gesellschaft, sie wolle sich einsetzen, so wie auch andere Menschen mit Handicap – aber dafür bräuchte es mehr Unterstützung; etwa Fahrdienste und Begleitung. „Eine Gemeinde ist damit überfordert“, sagt Endriß-Herz, „da müsste auf Bundes- und Länderebene etwas passieren.“ Damit Integration nicht nur in Sonntagsreden beschworen, sondern gelebt wird.

