Platz für 280 Menschen: Ehemalige Kaserne wird zur Flüchtlingsunterkunft

Von: Charlotte Borst

Die ehemalige Kaserne des Bundesnachrichtendienst ist im Eigentum des Bundes. Der Landkreis richtet hier eine Flüchtlingsunterkunft für rund 280 Menschen ein. (Archivbild) © MM

Die ehemalige Kaserne des Bundesnachrichtendienst in Haar wird umgenutzt: Der Landkreis richtet hier eine Flüchtlingsunterkunft für rund 280 Menschen ein.

Haar – Polizeikaserne, Bundesnachrichtendienst, Impf- und Testzentrum und zuletzt Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Der Gebäudekomplex an der Wasserburger Straße in Haar wurde bisher vielseitig genutzt. Jetzt plant der Landkreis, auf dem Gelände des Bundes eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten.

Sobald die Nutzungsänderung der Immobile baurechtlich genehmigt ist, wird mit den noch notwendigen Umbauarbeiten und der Ausstattung der Gebäude begonnen, teilt das Landratsamt mit. „Wir gehen davon aus, dass eine Belegung im Herbst oder Ende des Jahres möglich sein wird und uns die Unterkunft bis zum Ende des ersten Quartals 2025 zur Verfügung stehen wird“, sagt Christine Spiegel, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage des Münchner Merkur. Wie hoch die exakte Kapazität auf dem Areal, einschließlich der schon bestehenden Containerunterkunft, sein wird, hängt noch von verschiedenen Parametern ab, etwa vom benötigten Bedarf an Büro-, Beratungs- und Schulungsräumen. Im Landratsamt rechnet man derzeit mit einer Kapazität von etwa 280 Plätzen.

Mehr als 4000 Menschen leben derzeit in den Unterkünften des Landkreises, davon etwa 1600 ukrainische Flüchtlinge. Die größten Unterkünfte sind in Unterschleißheim, Neubiberg, Ottobrunn, Kirchheim, Grünwald, Unterföhring und demnächst auch in Garching.

Bis Ende 2022 war die ehemalige Kaserne an der Wasserburger Straße in Haar das größte Impf- und Testzentrum des Landkreises. Zwei Jahre lang konnten sich die Bürger hier gegen Covid 19 impfen lassen, zu Höchstzeiten wurden 2000 Personen pro Tag gegen die Viruskrankheit immunisiert.

