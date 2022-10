Ein Sportplatz für jedermann: Anlage an der Vockestraße wird erneuert

Von: Sabina Brosch

Kleine Kunstrasenfelder und eine Boulder-Wand: Die Sportanlage an der Vockestraße in Haar wird runderneuert. Dafür bekommt die Gemeinde Zuschüsse.

Haar – Das Gesicht der Sportanlage an der Vockestraße wird sich grundlegend ändern. Die Tartanbahn verschwindet, dafür entstehen drei weitere Fußball-Felder, Geräte für Calisthenics und eine Bolder-Anlage für die breite Öffentlichkeit. Der große Wermutstropfen sind die Kosten, die ersten Schätzungen liegen bei 1,3 Millionen Euro.

Der Rasenplatz an der Vockestraße wurde in den Fünfzigerjahren angelegt und mit der 400-Meter-Tartan-Bahn bis Ende der Neunziger zudem als Schulsportanlage genutzt. Beides muss erneuert werden, weshalb sich Haar beim Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022 um finanzielle Unterstützung bewarb. Nun kam die Zusage: 540 000 Euro stehen aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung.

Kunstrasen im Winter nutzbar

Haars Sportstätten-Manager Oliver Eberle führte im Gemeinderat aus, dass es keinen Bedarf für eine Tartanbahn gebe: „Wir müssen sie also nicht mehr sanieren.“ Der große Rasenplatz (90 auf 60 Meter) bleibe bestehen, an den kurzen Seiten des ehemaligen Ovals könne jeweils ein Kunstrasenplatz (55 auf 35 Meter) für die E-Jugend und F-Jugend entstehen. „Diese können auch von der Öffentlichkeit genutzt werden“, sagte Eberle. Kunstrasen sei zwar teurer als natürlicher Rasen, „dafür kann er aber auch im Winter bespielt werden. Die Kinder müssen nicht in die Hallen und wir haben nicht nur den einen Kunstrasenplatz im Sportpark. Somit können wir den Trainingsbetrieb entzerren“, sagte Eberle. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet eine überdachte Tribüne sowie barrierefreie Umkleiden. Ob diese auch mit Strom und Wasser ausgestattet werden, darauf legte sich der Gemeinderat nicht fest. Das nebenan gelegene Jugendfreizeitheim „Route 66“ soll von den öffentlichen Angeboten ebenso profitieren wie die Bewohner des angrenzenden Jugendstilparks. Variabel zeigte sich der Gemeinderat auch dahingehend, ob etwa noch ein Beachvolleyballfeld installiert wird. „Da die Tartanbahn wegfällt, können wir über das genaue Drumherum durchaus noch sprechen“, so Eberle.

Da die Kosten bei der ersten Schätzung aus dem Jahr 2021 noch bei 759 000 Euro lagen und „mittlerweile doch extrem angestiegen sind, müssen wir bei den Haushaltsberatungen entscheiden, ob wir uns das trotz Förderung leisten wollen“, sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Aber es bestehe auch die Möglichkeit, nicht alle Sanierungsmaßnahme auf einmal durchzuführen.

