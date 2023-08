Einbrecher stiehlt Kleidung aus Geschäft - Polizei schnappt ihn auf frischer Tat

Wachsamer Zeuge

Ein Mann stiehlt Kleidung aus einem Geschäft in Haar. Ein Zeuge beobachtet den Einbruch.

Haar - Ein Mann ist am Sonntag, 20. August, gegen 15 Uhr in ein geschlossenes Bekleidungsgeschäft in Haar eingebrochen. Der 34-jährige Deutsche lebt ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er stahl mehrere Kleidungsstücke, wie die Polizei berichtet.

Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und rief die Polizei an. Die Beamten trafen rechtzeitig am Tatort ein. Sie nahmen den 34-Jährigen fest und brachten ihn auf das Polizeipräsidium München.

Jetzt muss er sich dem Ermittlungsrichter stellen. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall.

