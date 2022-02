Die Krautinsel und der Kandl: Das waren die ersten Kramerläden in Haar

Von: Bert Brosch

Der Kolonialwarenhandel von Makarius Kraut am Bahnhofsplatz. Bis Ende der 1960er Jahre war Krauts Laden Haars größtes Lebensmittelgeschäft. © Gemeindearchiv Haar

Zur letzten Jahrhundertwende gab es in Haar vier Geschäfte, in denen sich die 471 Bürger aus Haar, Gronsdorf, Salmdorf, Ottendichl und Eglfing mit Lebensmitteln versorgen konnten. Damals schon mit dabei war die Landkrämerei Elise Kandl, kurz danach startet die Kolonialwarenhandlung von Johann Greitl.

Haar - Mit der neuen Bahnlinie und auch wegen des großen Krankenhauses wuchs Haar rasch und hatte im Jahr 1917 bereits 3666 Einwohner und 1933 waren es schon 5175. Dementsprechend musste es natürlich auch mehr und größere Händler im Ort geben. Einer der allerersten war wohl der „Kandl“, dessen Haus heute noch schräg gegenüber der Nikolauskirche steht, an der Ecke Kirchen- und Münchner Straße. Der Postbote Mathäus Kandl war einer der ersten „Nichtbauern“, die sich in Haar ansiedelten. Sein Haus baute er zwischen 1875 und 1890. Bis dahin bestand Haar aus genau drei Häusern, um 1900 gab es dann schon stolze zwölf Häuser. Im Wohnhaus des Postboten eröffnete seine Frau Elise kurzerhand eine Krämerei. Die Werbung dazu malte sie einfach auf die Hauswand. Die Familie Kandl setzte bis in die 1970er-Jahre hinein die Tradition des Lebensmittelhandels fort. Der Schriftzug am Haus ist heute längst verschwunden, das Haus, eines der ältesten in Haar, steht allerdings noch immer.

Das Haus der Kramerei Elise Kandl steht heute noch an der Ecke Kirchen- und Münchner Straße. © Gemeindearchiv Haar

Immer mehr Landkrämereien eröffnen

Fast zeitgleich, nämlich im Jahr 1906, eröffnete Michael Fottner als Landkrämerei und Milchhändler in Ottendichl seinen Laden. Den führte später Josef Theiler bis 1985 fort. In Salmdorf gab es etwa zur gleichen Zeit Johann Ackermanns Landkrämerei. 1914 war dann auch Gronsdorf versorgt mit den Landkrämereien von Babette Heindl und von Friedrich Manger. 1923 eröffnete Hermann Göbel ein Lebensmittelgeschäft in der Rechnerstraße 5, ab1925 gab es die Krämerei Langwider in Salmdorf.

Die „Krautinsel“ am Bahnhofsplatz heute, dahinter der ehemalige Kolonialwarenhandel von Makarius Kraut. © Bert Brosch

Bis Ende der 1960er Jahre war Laden am Bahnhof Haars größtes Lebensmittelgeschäft.

Etwas ganz Besonderes war jedoch die „Kolonialwarenhandlung“ von Johann Greil. Ganz bewusst nannte er sich nach der Eröffnung des Geschäfts am Bahnhofsplatz 2 im Jahr 1910 eben nicht Krämer, sondern Kaufmann. Für die damalige Zeit war das ein imponierendes Gebäude mit drei sehr großen Schaufenstern. Bis 1925 betrieb Greil sein Geschäft, dann folgte ihm Makarius Kraut nach und verkaufte Kolonialwaren, Lebensmittel und Futtermittel. Sein Laden wuchs rasch, er betrieb sogar bis 1968 eine Filiale an der Ecke Leib- und Vockestraße. Bis Ende der 1960er Jahre war Krauts Laden am Bahnhof Haars größtes Lebensmittelgeschäft. Im Jahr 1980 musste er es allerdings schließen, es folgten viele unterschiedliche Branchen. Aktuell ist ein Geschenke- und Textilladen darin beheimatet. Wer den Laden verlässt, der blickt direkt auf die Krautinsel: eine hügelige Verkehrsinsel, um die die Busse wenden. Ein Bänkchen steht darauf und einige hohe Bäume, einige gepflasterte Wege führen in alle Richtungen. Bei den alten Haarern ist die „Krautinsel“ bekannt, doch wohl nur die wenigsten wissen, woher der eigentümliche Name kommt.

