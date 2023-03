Klimanotstand: Haar marschiert Richtung Energiewende

Von: Günter Hiel

Neue Windkraft, neue Photovoltaik.

Windkraft, Photovoltaik, Fokus auf das Klima: Bürgermeister und Gemeindewerke präsentieren Konzepte und mögliche Standorte

Haar – In Haar herrscht Klimanotstand, mit knapper Mehrheit im Januar 2020 so im Gemeinderat ausgerufen – aber jetzt naht Rettung: Die Gemeinde macht sich auf den Weg, „Circular City“ zu werden, in der dank moderner Kreislaufwirtschaft nichts mehr schnöde entsorgt, sondern wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt wird.

Abseits von Marketing-Sprech passiert tatsächlich einiges in Haar auf dem Gebiet erneuerbarer Energien. Wo und wie Freiflächen-Photovoltaikanlagen, Windräder und Fernwärme in Haar eingesetzt werden könnten, das berichteten Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU), Gemeindewerke-Geschäftsführer Rainer Mendel und zwei externe Experten dem Gemeinderat.

„Circular City“ Haar: Jährlich rund 7750 Tonnen CO2 einsparen

Wahrscheinlich schnell umzusetzen wäre eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Höglweg in Eglfing. Denn dort gehören der Gemeinde 18 Hektar Grund. Platz für eine Anlage mit bis zu 22 MWh Leistung. Das entspricht dem Strombedarf der Hälfte der rund 11 000 Haarer Haushalte und könnte jährlich rund 7750 Tonnen CO2 einsparen, erläuterte Rainer Mendel.

Auf der Suche nach geeigneten Flächen für Windräder ist die Gemeinde auf zwei Standorte gestoßen: nahe dem Autobahnring, im nordöstlichsten Eck des Gemeindegebiets. Eine Fläche gehört der Gemeinde, die zweite verschiedenen Grundbesitzern. Die Kommunen müssen Standorte suchen, das neue „Wind-an-Land-Gesetz“ schreibt bis 2027 1,4 Prozent der Fläche vor. Allein in der Region 14, wie die Stadt München und die Landkreise rundherum in der Regionalplanung bezeichnet werden, müssen 400 Windkraftanlagen gebaut werden (wir berichteten).

„Circular City“ Haar: Strom könnte übers Umspannnetz Aschheim ins Netz kommen

Auf den beiden Standorten in Haar wäre je ein rund 240 Meter hohes Windrad möglich, zusammen könnten sie bis zu 3200 Haushalte versorgen. Der Strom aus Haarer Produktion, Windkraft und Photovoltaik, könnte übers Umspannwerk Aschheim ins Netz eingespeist werden. Die hätten, im Gegensatz zu Vaterstetten, noch Kapazität. Derzeit zumindest.

Auch eine Fernwärmeleitung vom Blockheizkraftwerk des Bayernwerks in Eglfing in den Süden Haars wäre möglich, rund 1,6 Kilometer lang, rund 4,8 Millionen Euro teuer. Möglicher Partner könnte die Bayernwerk-Natur GmbH werden. Beim Thema Geothermie steht Haar mit der Gemeinde Vaterstetten in Verbindung.

„Circular City“ Haar: „Endlich“

„Endlich“, kommentierte Grünen-Fraktionschef Ulrich Leiner die Präsentation. Anerkennend sei das gemeint, beeilte er sich zu versichern. Bei der Umsetzung sollten die Gemeindewerke die Hoheit behalten und die Bürger stark beteiligt werden, um die Akzeptanz zu steigern. Allgemeine Zustimmung im Gemeinderat. Bürgermeister Bukowski will schnell über die Ausweisung von Fächen diskutieren.

