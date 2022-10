Ernst-Mach-Gymnasium Haar feiert 50. Geburtstag

Von: Sabina Brosch

Schülerinnen und Schüler bilden eine 50 zum Geburtstag des Haarer Gymnasiums. © Sabina Brosch

50 Jahre Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) Haar steht für Rektorin Gabriele Langner für „eine megastarke Gemeinschaft“: Mit kaum grauen Haaren, dafür jedoch vielen jungen Menschen.

Haar – Annähernd royale Gefühle kamen auf, als Gabriele Langner auf den Schulbalkon trat, um ihre Schüler zu begrüßen. „Ich fühle mich selbst ein wenig wie im Buckingham Palace“, sagte Langner. Denn ähnlich der Queen begrüßte sie vom ersten Stock winkend ihre über 1000 Schülerinnen und Schüler, die sich im Pausenhof versammelt hatten, um gemeinsam den 50. Geburtstag des Ernst-Mach-Gymnasiums in Haar zu feiern.

Eigens komponierter EMG-Song und Flashmob zu Macarena,

„Mit einer beschwingten und bewegten Aktion“, so Langner: einem eigens komponierten EMG-Song, einem Flashmob zu Macarena, bei dem Schüler und Lehrer gleichermaßen die Hüften kreisen ließen. Und nicht zuletzt mit einer von Schülern gebildeten Zahl 50 sowie einer vom W- und P Seminar kreierten App „Rallye 50 Jahre“.

1150 Schülerinnen und Schüler sind Taktgeber des Geburtstagsfestes

„Ihr seid die Generation 5.0, fit in social media und social distancing, kommunikativ, aktiv und kreativ“, sagte die Rektorin. Sie stehe heute nicht vor fünf oder 50 Schülern, sondern vor 1150. Sie seien die Taktgeber des heutigen Geburtstagsfestes.

Rektorin Gabriele Langner sagt: Das EMG ist schon eine besondere Schule

Das EMG, dem sie seit sieben Jahren als Rektorin vorstehe, „ist schon eine besondere Schule“. Denn wie Rektorin Langner in ihren Abi-Reden stets betont, ist das schulische Leben viel mehr als nur Zensuren. Für Gabriele Langner und ihr Kollegium ist genauso wichtig etwa die Zusammenarbeit mit der Secondary School in Tansania sowie die lebendigen Schulpartnerschaften.

Einbindung dder Eltern

Aber auch die aktive Mitverantwortung in der Schulfamilie von Beginn der 5. Klasse an sowie die Einbindung der Eltern. Wie wichtig eine Werte-, aber auch Demokratieerziehung sind, zeigte etwa der Ukrainetag für Frieden und Unterstützung im Sommer 2021, aber auch die regelmäßigen Juniorwahlen parallel zu den Landtags- und Bundestagswahlen.

Gestartet mit fünf Klassenzimmern und zwei Verwaltungsräumen

Gestartet ist das EMG am 2. Oktober 1972 als staatliches Gymnasium Haar für Knaben und Mädchen mit fünf Klassenzimmern und zwei Verwaltungsräumen, zu Gast im damals ebenfalls gerade fertig gestellten Volksschulgebäude am Jagdfeldring. Zwei Jahre später erfolgte der Umzug in das eigene Gebäude mit Pausenhalle, Mehrzweckraum und Musiksaal. Zum Schuljahr 1975/76 war das ganze Haus fertig, sechs Jahre später wurde es zum Ernst-Mach-Gymnasium.

Musik- und Theaterarbeit findet mit „Spurensuche“ oder „Sophie!“ bundesweit Beachtung

Seit der Gründung zeichnet sich das EMG durch ein reiches Angebot aus: ein bilingualer Zug, der Schüleraustausch mit Frankreich, USA, Spanien und England. Es gibt eine Imkerei, einen Schulgarten, das EMG trägt die Auszeichnungen „Internationale Nachhaltigkeits“- und „Fairtradeschule“, „Schule mit Courage – ohne Rassismus“, fördert Schüler mit Talenten und Begabungen. Und nicht zu vergessen die Musik- und Theaterarbeit, die mit ihren Produktionen, wie etwa die „Spurensuche“ oder „Sophie!“, bundesweit Beachtung findet.

1978 platzte das Schulhaus mit 1539 Schülern aus allen Nähten

In den 50 Jahren hat die Schule auch zahlreiche Strukturreformen vollzogen: 1977 die Einführung der Kollegstufe, 2004 die Verkürzung auf das achtjährige Gymnasium, im Zuge dessen um einen Mensatrakt erweitert, und im Jahr 2017 erneut die Einführung der neunjährigen Schulzeit. Vom Start an war das EMG eine begehrte Schule und zeichnete sich durch rasantes Wachstum aus. Gestartet mit 140 Schülern in vier Klassen, platzte das Schulhaus 1978 mit 1539 Schülern aus allen Nähten. Mitte der 90er Jahre drückten alljährlich rund 800 Schüler die Schulbank, heuer waren es 1157 Schüler in 33 Klassen.

Nächstes Jahr wird das Gebäude aufgestockt und zum „Lernhaus“

Im Mai kommenden Jahres wird das Gebäude um ein drittes Geschoss aufgestockt, mit einem zeitgemäßen Raumkonzept, das auch Differenzierungsmöglichkeiten sowie kompetenzorientierte Unterrichtsformen ermöglicht. Das EMG wird dann „von einer Flurschule zu Raumclustern mit Lernhauscharakter“, so Langner. Auf dieses „Lifting oder Makeover“ freut sich auch Schülersprecher Paul Bergmann. „Wir hoffen, dass der Umbau ganz nach unserem Namensgeber und im Sinne von Ernst Mach mit Überschallgeschwindigkeit vonstattengeht.“