Exhibitionist schockiert Passanten: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Samstag in Haar dabei beobachtet wurde, wie er in der Nähe einer Bushaltestelle an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. © Symbolfoto / dpa

Haar - Am Samstag gegen 16.50 Uhr alarmierte eine Zeugin den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass im Bereich der Vockestraße und Leibstraße eine männliche Person mit einem Fahrrad stehen würde, die an einer Bushaltestelle wartende Personen beobachten würde. Darunter befänden sich auch Kinder. Während dieser Situation, bei der der unbekannte Mann auch Blickkontakt zu der Zeugin suchte, zog er laut Pressebericht plötzlich seine Hose herunter und führte danach auch gut sichtbar mehrere Sekunden lang sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil durch. Danach hatte er sich mit seinem Fahrrad in Richtung des S-Bahnhofes entfernt.

Fahndung verläuft erfolglos: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fahndeten nach dem Mann, allerdings ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 180 cm groß, ca. 65 Jahre alt, wellige Haare, Vollbart; bekleidet mit dunkler Fleecejacke, roter Radlerhose, weißem Fahrradhelm, er trug eine schwarze Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm