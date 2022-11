Falsche Polizisten dringen in Wohnung von Rentnerin ein - Zeugen gesucht

Von: Florian Prommer

Die Seniorin wurde von den Betrügern überrumpelt (Symbolbild). © Symbolbild: dpa

Falsche Polizeibeamte haben sich Zutritt zur Wohnung einer über 80-Jährigen in Haar verschafft. Gestohlen haben sie offenbar aber nichts.

Haar - Betrüger haben am vorigen Dienstag eine über 80-Jährige aus Haar ins Visier genommen. Sie gaben sich als falsche Polizisten aus, machten aber keine Beute.

Wie die Polizei berichtet, klingelten zwei unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr an der Tür der Seniorin und zeigten ihr ihre vermeintlichen Dienstausweise. Sie behaupteten, dass es in dem Wohnhaus zu einem Einbruch gekommen wäre. Einer der Täter ging mit der über 80-Jährigen in die Wohnung unter dem Vorwand, prüfen zu wollen, ob Gegenstände entwendet worden waren. Die Frau zeigte dem falschen Polizisten ihre Bargeld. Anschließend verließen die unbekannten Täter das Gebäude. Beute haben sie laut Polizei nicht gemacht.

Alarmiert wurde die Polizei rund eine halbe Stunde nach dem Vorfall von der 59-jährigen Tochter der Haarerin. Sofort fuhren mehrere Streifen zur Wohnung der Frau nahe dem Jagdfeldring. Die Täter waren allerdings nicht mehr in der Umgebung.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall in Obergiesing, der sich am selben Tag stunden zuvor ereignet hatte.

Die Haarerin hat die Täter wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftige Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Brille und eine schwarze FFP2-Maske, sprach hochdeutsch

Täter 2: Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur, trug eine Brille, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Dienstag gegen 14.30 Uhr im Bereich vom Jagdfeldring und der Ludwig-Thoma-Straße etwas beobachtet haben, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.