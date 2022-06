Auf der Wasserrutsche Schiefer eingezogen

Von: Bert Brosch

Das Privatbad der Familie Badsching – bevor das Familienbad gebaut wurde. © Gemeinde Haar

Aus einer Stammtisch-Idee ist 1932 das erste Haarer Freibad entstanden. Vor allem die Holzrutzsche war bald berühmt - aber auch berüchtigt!

Haar – Für Sante Ciavarella, Chef der Haarer Bäder, war es zwischenzeitlich zum Verzweifeln: Nach zwei Jahren Corona, an denen täglich maximal 650 Badegäste in sein herrliches Freibad durften, begrenzten fehlende Rettungsschwimmer das Angebot. Doch dank neuen Personals, allen voran Anastasia Zhmailova aus Charkiv, gelten jetzt wieder die alten Öffnungszeiten: Werktags von 7 bis 20 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Sehr komfortabel, wenn man in die Geschichte zurückblickt: Wer sich vor gut 100 Jahren in Haar bei sommerlichen Temperaturen abkühlen wollte, der musste an einen See oder an die Isar radeln.

Privatbad der Familie Badsching war der Anfang

Ein öffentliches Bad gab es nicht, lediglich ein privates in der Untere-Park-Straße. Hier hatte die betuchte Schneider-Familie Badsching ein kleines „Privatbad“. Das Haarer „Familienbad“ war dann 1932 eine Stammtischidee einiger Bürger, heißt es in der Ortshistorie: Lagerhausbesitzer Franz Fürst, Kaufmann Makarius Kraut, Arzt Philipp Oechsner und Sägewerksbesitzer Hans Stießberger fanden, dass ihrer Gemeinde eine „Sommerbadeanlage“ fehlt.

Badegenossenschaft baut erstes Familienbad

Sie gründeten eine „Badegenossenschaft“ und bauten ein Jahr später auf einem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück von Franz Fürst zwei Schwimmbecken. Stießberger steuerte Badekabinen und eine Holz-Wasserrutsche bei. Diese machte allen viel Spaß, war aber berüchtigt: Sie „spreißelte“ nämlich, und so landete immer wieder ein Holzsplitter im Allerwertesten oder zumindest in der Badehose der Bade- und Rutschfreunde.

Bei der Finanzierung sauber verkalkuliert

Das schöne Freibad erfreute sich sofort großer Beliebtheit, im großen Umkreis gab es keine vergleichbare Bäderanlage. Die badelustige Jugend und viele Familien strömten von weither, um sich in Haar zu vergnügen.Verkalkuliert hatten sich die Haarer Herren allerdings bei der Finanzierung: Man gab Volksaktien zu 50 Reichsmark aus, dazu gab es je eine Dauerfreikarte. Da diese jedoch übertragbar war, hatte das Familienbad trotz einer großen Anzahl an Badegästen kaum Einnahmen. Im Jahr 1941 griff die Gemeinde ein, kaufte das Bad, zahlte die Aktionäre aus. Ab diesem Tag bezahlten alle Gäste Eintritt.

Die beliebt-berüchtigte „Spreißel“-Rutsche aus Holz und der Kiosk. Sägewerksbesitzer Hans Stießberger hatte die Holz-Rutsche beigesteuert. Auf der zogen sich Badegäste schon auch mal einen Holzsplitter ein. © Gemeinde Haar

In den Kriegsjahren fehlt es an Waschpulver und Nähgarn

Ganz andere Probleme gab es in den Kriegsjahren: Zur Reinigung der an die Badegäste zu verleihenden Badehosen und -anzüge fehlte es 1942 an Waschpulver sowie weißem und schwarzem Nähgarn. Bürgermeister Hans Gmeinwieser beantragte dieses beim Wirtschaftsamt München. Sein Nachfolder Ludwig Moser richtete im Jahr 1948 eindringliche Briefe an das Landratsamt München, er benötige für das Freibad dringend vier Klosettschüsseln: „Ohne diese kann die Aufnahme des Badebetriebs, als ein dringendes, öffentliches Bedürfnis, nicht stattfinden.“

Erst im Jahr 2006 ändert das Freibad grundsätzlich sein Gesicht

Jahrzehnte blieb das Freibad in seiner ursprünglichen Form aus dem Jahr 1933. Erst im Jahr 2006 änderte es grundsätzlich sein Gesicht: Aufgrund der immensen Instandhaltungskosten entschied der Gemeinderat, das Bad zu erneuern. Zwar gab es auch Überlegungen, ein neues an anderer Stelle zu errichten. Doch damit wäre das besondere Flair verloren gegangen: Ein Familienbad zentral mitten in einem Wohngebiet, für alle fußläufig erreichbar. Die Schwimmbecken wurden um 90 Grad gedreht, eine neue, breite Rutsche gebaut, die ersten Sonnenkollektoren. Bestehen blieben die flachen Holzgebäude, in denen heute die DLRG sitzt, die beiden metallenen Ein- und Drei-Meter-Sprungtürme und natürlich der Kiosk.

Weltbeste Pommes im Kiosk

Ursprünglich war der kleine Verkaufsraum, in dem es natürlich die besten Pommes überhaupt gab, am westlichen Rand des Bades. Im Jahr 1962 wollte die Gemeinde eine richtige, große Gaststätte bauen: Saal, Gaststube, Küche und vieles mehr. Ein stattliches Schiff sollte die Südseite zieren. Irgendetwas kam wohl dazwischen, zwei Jahre später wurde die Freibadgaststätte abgerissen, vier Jahre später ein großes Wohnhaus mit Hotel und Restaurant gebaut. So wie es heute steht. Der Kiosk zog in den nordöstlichen Teil um, wo es noch heute die besten Pommes gibt.

Sante Ciavarella aus Apulien ist der Haarer Bäder-Chef

Bäder-Chef Sante Ciavarella am nagelneuen Kleinkinder-Schwimmbecken. © Bert Brosch

Sante Ciavarella (47) begann mit 16 Jahren in seiner apulischen Heimat als Rettungsschwimmer, kam im Jahr 2000 nach Haar. „Das Bad hat sich verändert, wurde schöner, aber auch die Gäste haben sich stark verändert“, sagt Ciavarella, Nur noch von den älteren Besuchern bekomme er so etwas wie Respekt oder Dankbarkeit. „Die Jugend hat keinerlei Achtung mehr, die tun was sie wollen und werden von ihren Eltern nicht mehr gebremst.“

Vorübergehend kürzere Öffnungszeiteen

Daher tue man sich auch bei der Personalgewinnung schwer. Der Dauer-Krach, Stress mit jugendlichen Gästen, dazu lange Arbeitszeiten am Wochenende und an Feiertagen, keine üppige Bezahlung. „Ich brauche pro Schicht drei Leute, also sechs jeden Tag.“ Zu Beginn der Saison waren es nur vier, so mussten die Öffnungszeiten begrenzt werden. Die Hallenbäder waren ganz dicht, das Freibad öffnete erst um zehn Uhr, nicht wie jetzt wieder um sieben. Da kommen die ersten Frühschwimmer.

Ukrainerin Anastasia Zhmailova verstärkt als Vollzeitkraft das Bäderteam

Verstärkung gibt es jetzt durch die Ukrainerin Anastasia Zhmailova als Vollzeitkraft, und auch zwölf -Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums hatten sich auf einen Aufruf gemeldet für einen Schnellkurs als Rettungsschwimmer und Hilfs-Bademeister. Bis zu 4000 Menschen könnten täglich ins Bad, in der ersten Woche im Jahr 2022 waren es 1300 am Tag. „Die besten Jahre waren 2003, ein ganz heißer Sommer, und 2006, direkt nach dem Umbau. Da hatten wir jeweils über 85 000 Besucher im Jahr. Das war richtig toll“, schwärmt Ciavarella von anderen Zeiten. Und Holzsplitter zieht sich schon lange keiner mehr auf der Rutsche ein.