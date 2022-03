Freibad Haar: Planschbecken wird noch teurer - aber pünktlich fertig

Von: Günter Hiel

Pool-Zuwachs: Zu den bestehenden Becken gesellt sich eines für Kleinkinder. © Gemeinde

Pünktlich zur Saisoneröffnung soll das neue Kleinkinderbecken im Haarer Freibad plansch-bereit sein. Einziger Wehmutstropfen: Das Becken wird noch einmal teurer.

Haar – Die gute Nachricht: Das neue Kleinkinderbecken wird pünktlich zur Saisoneröffnung im Haarer Freibad am 1. Mai fertig. Die schlechte: Es wird noch einmal 75 000 Euro teurer, die Gesamtkosten liegen jetzt bei 801 500 Euro. Der Bauausschuss hat die Mehrkosten genehmigt; was wäre ihm auch übrig geblieben. Angesichts der angespannten Finanzlage müssen dafür allerdings Sanierungsarbeiten im Feuerwehrgebäude aufgeschoben werden.

Der Gemeinderat war zunächst von 639 000 Euro Kosten ausgegangen. Schon bei der Ausschreibung für die Schwimmbadtechnik und das Edelstahlbecken ergaben sich Mehrkosten von 87 500 Euro. Jetzt waren auch noch die Erdarbeiten aufwendiger und teurer als kalkuliert.

Dafür können sich Familien auf einen runderneuerten und modernisierten Kleinkinderbereich freuen; mit neuem Becken und Wasser-spielgeräten und einem Kunststoffbelag. Die Modernisierung war nötig, weil das Landratsamt auf Mängel hingewiesen hatte. So gab es am Kinderbecken bisher keine Überlaufrinne und die Badewasser-Aufbereitung entsprach nicht mehr dem Stand der Technik. Im vergangenen Sommer musste noch von Hand gechlort werden und zweimal pro Woche war eine Wasserprobe zur Prüfung ans Gesundheitsamt geschickt worden. Trotz der hohen und mittlerweile noch einmal angestiegenen Kosten hatten alle Gemeinderatsfraktionen von Anfang an die Modernisierung mitgetragen. Gerade für Familien mit kleinen Kindern macht dieser Bereich die größte Attraktion des beliebten Freibads aus.

