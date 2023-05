Vor Kindern: 41-Jähriger entblößt sich am Beckenrand - Polizei verhaftet ihn

Von: Florian Prommer

Tatort Freibad: An einem der Becken hat sich der Mann entblößt. (Archivbild) © Gemeinde

Im Haarer Freibad hat sich ein Mann vor anderen Badegästen, darunter Kindern, entblößt und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt. Nun sitzt er in Haft.

Haar – Einen Exhibitionisten hat die Polizei am Pfingstmontag festgenommen, nachdem er im Haarer Freibad sein Geschlechtsteil entblößt und sich dort berührt hatte. Und das vor Kindern.



Der Vorfall, so teilt die Polizei mit, ereignete sich am Montag, 29. Mai, gegen 15 Uhr. Der 41-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München entblößte am Beckenrand sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Dabei suchte er laut Polizei den Blickkontakt zu verschiedenen Badegästen, darunter auch zu Kindern. Als mehrere Badegäste den Bademeister auf den Mann hinwiesen, entfernte sich der 41-Jährige zunächst zu Fuß und anschließend mit dem Fahrrad vom Freibad.



Weit kam der Exhibitionist nicht: Die Polizei traf den 41-Jährigen in der näheren Umgebung an und nahm ihn vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des gestrigen Dienstag einem Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt wird. Er wurde wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen exhibitionistischen Handlungen angezeigt. Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

