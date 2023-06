Für eine Stunde aus dem Haus: Einbrecher steigen in Wohnung von Seniorin ein

Von: Florian Prommer

In Haar ist in eine Wohnung eingebrochen worden. © Norbert Försterling/dpa

Nur eine Stunde hat eine Haarerin ihre Wohnung verlassen. Und genau in der Zeit wurde eingebrochen. Der oder die Täter schnappten sich Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Haar - Der Einbruch ereignete sich laut Polizei am Dienstag, 6. Juni, zwischen 11.45 Uhr und 12.50 Uhr. Da nämlich kehrte die 76-Jährige in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurück. Hierbei stellte sie fest, dass dort eingebrochen worden war. Die 76-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein oder mehrere unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Im Inneren des Hauses wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zunftstraße, Untere Parkstraße, Vockestraße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.