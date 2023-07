Renovierung von Biergarten: An diesem Stichtag soll er wieder öffnen

Von: Sabina Brosch

Die Renovierung kostet die stolze Summe von knapp einer Million Euro. (Archivbild) © dieter michalek

Eine Million Euro steckt Gemeinde Haar in Sanierung des Biergartens am Gasthof zur Post. Nun gibt es einen Stichtag, bis wann alles fertig sein soll.

Haar – Zum Maifest 2024 soll der Biergarten des Gasthofs zur Post in Haar fertig sein. Mit neuer Küche und Schänke, die Außen-Anlagen in schönem Biergartencharakter. All das hat seinen Preis: Die Renovierung kostet die stolze Summe von knapp einer Million Euro.

Ein wenig teuer mit knapp war das dann doch für den ein oder anderen Gemeinderat. Andreas Rieder (CSU) etwa erkundigte sich, ob es nicht noch Sparpotenzial gebe, „wenn wir es nicht ganz so schön machen“. Man könne etwa auf die Lichterkette und Lämpchen verzichten. Oder aber auf den Fettabscheider (48 000 Euro), wenn man das benutzte Geschirr und Besteck in der Küche des doch nur wenige Meter entfernten Gasthofs spüle, regte Ulrike Olbrich (Grüne) an.

Mit Wirt abgestimmt

Letztlich einigten sich die Gemeinderäte dann doch einstimmig auf die von Architektin Maria Spielberger (Wildsfeuer Architekten) dargelegten Vorschläge. „Denn es ist alles mit dem Wirt so besprochen und auch auf seine Anforderungen abgestimmt,“ versicherte sie. Küche und Ausschank sind in zwei schlichten Holzbauten getrennt, eingepasst in den Kastanien-Baumbestand und so situiert, dass der Gartenpavillon auch weiterhin gut zur Geltung kommt. Neue Garnituren, Laternen und Lichterketten sollen zum typischen Biergartencharakter beitragen. „Das Wichtigste ist, dass der Biergarten zum Maibaumfest offen hat“, betonte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). SABINA BROSCH