Schlucken, damit das Bier fließt: Schänke und Küche für Biergarten kosten fast eine Million Euro

Von: Günter Hiel

Der Biergarten bekommt eine neue Schänke und Küche. (Archivbild) © mic

Der neue Biergarten am Gasthof zur Post in Haar kommt die Gemeinde teuer zu stehen. Schänke und Küche kosten fast eine Million Euro. Der Gemeinderat stimmte trotzdem zu.

Haar – Geschluckt haben alle Gemeinderatsmitglieder, als sie hörten, dass die neue Schänke und Küche für den Biergarten des Gasthofs zur Post fast eine Million Euro kosten werden. Zugestimmt haben dann doch alle, bis auf Ton van Lier (Grüne), der diese Summe als „jenseits von Gut und Böse“ bezeichnete. Die Zustimmung mit 27:1 Stimmen erklärt sich daraus, dass es wohl tatsächlich keine andere Lösung gibt. Die alte Anlage hat laut Gesundheitsamt hygienische Mängel, Brandschutz und Arbeitsschutz sind ebenfalls nicht gewährleistet. Bleibt nur der Abriss.

Als günstigere Lösung hatte der Gemeinderat sich auch die Variante Food-Truck/Imbiss-Anhänger vorstellen lassen. So ein Truck darf aber nur drei Monate am selben Ort stehen, ein Imbiss-Wagen in einem traditionellen Biergarten käme bei Teilen der Kundschaft sicher nicht gut an – und er passt gestalterisch absolut nicht zum denkmalgeschützten Ensemble samt Pavillon.

Zwei schlichteHolzbauten

So werden Biergartenschänke und -küche jetzt in zwei schlichten Holzbauten in Modulbauweise untergebracht, auf Wunsch des Denkmalschutzamts mit größtmöglichem Abstand zum Pavillon. Ausstattung sowie Küchen- und Schankmöblierung hat die Gemeinde bereits eng mit den neuen Pächtern abgestimmt. Für die gesamte Sanierung des Gasthofs zur Post samt Biergarten und des angeschlossenen Bürgerhauses hat die Gemeinde bisher knapp 9,6 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Für den Gasthof zur Post liegt mittlerweile eine Kostenberechnung vor: 6,8 Millionen Euro; dazu die Kostenschätzung für das Biergartenkonzept in Höhe von 990 000 Euro plus geschätzt 280 000 Euro für die neue Wärme- und Stromversorgung – liegen wir schon bei 8,07 Millionen. Die Mittel für den zweiten Bauabschnitt, die Sanierung des Bürgerhauses, sollen frühestens in die Haushaltsplanung 2024 aufgenommen werden.

Der neue Biergarten soll im Mai nächsten Jahres in Betrieb gehen.

