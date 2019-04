Golf rammt Traktor und der kippt auf die Seite - mit schlimmen Folgen für den Fahrer

Beim Überholen hat ein Golf-Fahrer nahe Haar einen abbiegenden Traktor gerammt und so zum Umstürzen gebracht. Schuld an dem Unfall sind wohl beide Fahrer.

Bei einem Unfall zwischen einem Traktor und einem VW Golf ist ein 23-Jähriger Landwirt bei Haar schwer verletzt worden. Der Mann aus dem östlichen Landkreis war am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der Verbindungsstraße von Ottendichl in Richtung Salmdorf unterwegs.

Laut dem Unfallkommando der Polizei München wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen, als ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Auszubildender aus dem Landkreis Miesbach zum Überholen ansetzte. Durch diese beiden Manöver kam es zur Kollision: Der Fahranfänger in seinem VW Golf rammte den Traktor am linken Hinterrad. „Der Aufprall war nicht so schlimm, das Problem war eher das Momentum“, so der Sprecher des Unfallkommandos. Denn durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte der Traktor um und blieb auf der rechten Seite liegen.

Der Pkw-Fahrer bleibt unverletzt - aber sein Auto ist Schrott

Dabei zog sich der junge Landwirt am Steuer schwere Verletzungen zu und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Golf älterer Bauart erlitt laut Polizei mit rund 800 Euro wirtschaftlichen Totalschaden. Am Traktor entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Schuld an dem Unfall haben nach erster Einschätzung der Ermittler des Unfallkommandos beide Fahrer, tendenziell liegt diese demnach mehr beim Traktorfahrer, der beim Abbiegen den Verkehr hinter sich beachten hätte müssen. Aber auch der Pkw-Fahrer hätte demnach bei der „unklaren Verkehrslage“ nicht überholen dürfen. Im Einsatz war die Feuerwehr Haar.