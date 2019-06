Grundsteinlegung: Jagdfeld-Schule Haar wird  doppelt so groß

37 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde Haar den Neubau für die Jagdfeld-Schule kosten.

Haar– „Hauruck, pack an, jetzt fängt der Presslufthammer an.“ Mit einem vielstrophigen Lied haben Mädchen und Buben der Jagdfeld-Grundschule Haar die Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau kommentiert. Fazit: Ja, es ist laut. Aber Nein: Es ist nicht unangenehm. Ein Bub bedankte sich ausdrücklich bei den Bauarbeitern: Jedes mal, wenn ein Ball über den Absperrzaun auf die Baustelle fliegt, segelt er prompt zu den Kindern zurück.

Für 37 Millionen Euro baut Haar „ein neues Lernhaus mit viel Aufenthaltsqualität“, sagte Bürgermeisterin Gabriele Müller. Samt zusätzlichem Pausenhof auf dem Dach der neuen Turnhalle. Der Neubau bietet Platz für 400 weitere Kinder, womit die Jagdfeld-Grundschule dann doppelt so groß sein wird wie bisher. Dazu kommen die gut 1100 Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums gleich nebenan. Was in der Planungsphase zu einigen Vorbehalten bei Nachbarn geführt hatte. Nur durch einen Weg samt Baumreihe sind die nächstliegenden, neunstöckigen Wohnblöcke von der Baugrube getrennt. Doch mittlerweile hätten sich Anwohner sogar bedankt, dass die Baufirmen so akkurat arbeiten und sogar Straßen und Wege sauber halten würden, sagte Gabriele Müller.

Die Haarer CSU findet immer noch, dass ein Schulstandort in Eglfing, jenseits der Bahnlinie, sinnvoller gewesen wäre. Aber jetzt unterstützt sie das Projekt. Und hofft, dass möglichst bald auch eine Realschule gebaut werden kann.

Architekt Rainer Stöcker strich heraus, wie flott es in Haar gelaufen ist, mit dem Baubeginn eineinhalb Jahre nach Beginn der Planungen. Im September 2020 soll die neue Schule fertig sein. Die Kinder haben bei der Grundsteinlegung noch eine Kassette mit Wunschzetteln gefüllt. Unter anderem sind darauf eine Bücherei und ein Schulmuseum aufgeführt. Beim Vergraben der Kassette wollten alle Kinder dabei sein. Da durften sie in die Baugrube. Sonst streng verboten.