Gymnasium Haar: Umbau-Pläne nochmal „optimiert“

Von: Sabina Brosch

„Es ist wirklich Druck im Kessel!“ Direktorin Gabriele Langner betonte nochmals, wie wichtig die Erweiterung ist. © Gemeinde

Der Schul-Zweckverband hat den gemeindlichen Entwurf für die Erweiterung des Haarer Gymnasiums nochmal überarbeiten lassen. Der Bürgermeister hofft nun auf die Zustimmung des Gemeinderats.

Haar – Das Ernst-Mach-Gymnasium ist viel zu klein geworden, die Enge bereitet Probleme. Um auch noch die Auswirkungen von G9 sowie der Offenen Ganztagesbetreuung meistern zu können, braucht es eine Erweiterung. Die wurde nun nochmals überarbeitet. Die im Mai vergangenen Jahres vom Gemeinderat abgesegnete Um- und Ausbauvariante hat der Zweckverband in Abstimmung mit der Schulleitung nochmals verändert.

Beide Kernflügel sollen um ein Stockwerk wachsen, zudem soll ein Verbindungsgang zwischen den Gebäuden geentstehen und der sogenannte Bauteil K, wo Schulleitung und Verwaltung sitzen, nur im ersten Obergeschoss nach Süden erweitert werden. Das sei aufgrund der Statik nicht nur wirtschaftlicher, es ergeben sich dadurch auch zwei gleichwertige Bauabschnitte, erläuterte Ralf Löw vom Büro „wtr Architekten“. Zudem passe das Gesamterscheinungsbild besser in das Ensemble mit der benachbarten Grundschule. Löw will zudem dem Gymnasium das „fehlende Herz“ geben und die Aula vergrößern sowie neugestalten.

„Die neuen Planungen schließen Lücke“

Bei der Schule kommt der Plan an. „Wir haben einen sehr ausgewogenen Entwurf mit einem entsprechenden pädagogischen Raumprogramm erarbeitet“, sagte Schulleiterin Gabriele Langner. „Die neuen Planungen schließen die Lücke zu den umliegenden, im Landkreis neu gebauten Gymnasien.“ Denn die Erweiterung ergebe zwei zusätzliche Klassenzimmern, vor allem jedoch eine qualitative Verbesserung: Jeder Jahrgang bekomme sein eigenes Stockwerk und gleichen Klassenzimmergrößen. „Beim Differenzierungsunterricht sitzen bei uns die Kids auf dem Boden, das gibt es in anderen Schulen nicht“, erklärte Langner. Entscheidend ist für sie die Tatsache, „dass wir ohne Erweiterung im September 2025 etwa 180 Neuaufnahmen vor der Türe stehen haben, die ich nicht aufnehmen kann. Auch der Bau des Riemer Gymnasiums hat hier keine Entlastung gebracht. Diese Situation will ich aber nicht haben. Es ist wirklich Druck im Kessel!“

Trotz aller Vorfreude auf das Neue, der Bau im laufenden Schulbetrieb wird zwei Jahre in Anspruch nehmen, früheste Fertigstellung ist zum Schuljahr 2025. Gebaut wird flügelweise in zwei Abschnitten, dort müssen alle Klassenzimmer geräumt und ausgelagert werden. Ausweichflächen stehen bisher keine zur Verfügung. Zwar belegt das Gymnasium bereits Räume in der Grundschule, „dies geht jedoch nur bis 2024 und auch nicht für ganze Jahrgangsstufen“, so Langner. Die FOS/BOS kann auch nicht helfen, da „dort ebenfalls bereits Platzmangel herrscht“, erklärte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Bleibt für ihn „wahrscheinlich nur die Anmietung von Containern“. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Euro.

Über die Änderungen des Entwurfs muss jedoch der Gemeinderat noch informiert werden und letztlich auch abstimmen. Wie Peter Schießl (SPD) treffend bemerkte, „hat der Zweckverband nun einen Entwurf vorgelegt, den wir im Gemeinderat so nicht beschlossen haben“. Bukowski hofft hier auf breite Unterstützung, da der Gemeinderat „die ursprüngliche Variante hauptsächlich aufgrund der Kosten diskutierte. Nun haben wir eine optimierte Lösung, die dem pädagogischen Konzept besser gerecht wird und sich auch baulich einfacher umsetzen lässt.“

