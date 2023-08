Hausverbot aufgehoben: Haarer Taxler dürfen wieder tanken - „Jetzt ist wieder alles gut“

Von: Carina Ottillinger

Teilen

„Jetzt ist wieder alles gut“: Yasar Atikdi, Fahrer bei Taxi Blitz, kann an der Hem-Tankstelle wieder Sprit zapfen. Das Hausverbot für ihn und seine Kollegen ist aufgehoben. © privat

Der Streit ist beigelegt, das Hausverbot aufgehoben: Die Haarer Taxler dürfen wieder an der Hem-Tankstelle tanken.

Haar – Das Unternehmen Taxi Blitz aus Haar und die Hem-Tankstelle an der Wasserburger Landstraße haben sich versöhnt. Das Hausverbot für die Taxifahrer ist aufgehoben. Nach einem Bericht im Münchner Merkur haben sich beide Parteien an einen Tisch gesetzt. Die Versöhnung gab’s jetzt an der Zapfsäule.

Der Tankstellenbesitzer hatte am 1. August allen Fahrern von Taxi Blitz Hausverbot erteilt. Der Grund: Das Unternehmen hätte der Tankstelle einen Mitarbeiter abgeworben. Auf Kontaktversuche hätte der Tankstellenbesitzer nicht reagiert.

Missverständnisse aus dem Weg geräumt

„Wir konnten einige Missverständnisse aus dem Weg räumen“, sagt Yildirim Hüseyin, Geschäftsführer bei Taxi Blitz. „Es fehlte die Kommunikation.“ Auf den Bericht im Münchner Merkur am vergangenen Freitag hätten sich viele bei ihm gemeldet. „Es gab eine riesige Nachfrage.“ Das öffentliche Interesse hätte sicher dazu beigetragen, dass kurz darauf der Tankstellenbesitzer bei Hüseyin anrief und um eine Aussprache bat. Er habe dem Treffen sofort zugestimmt.

Der Mitarbeiterwechsel sei nicht der Hauptgrund für das Hausverbot gewesen. Geschäftsführer Hüseyin gibt zu, dass seine Taxifahrer nicht unschuldig an dem Streit gewesen seien. Einige Mitarbeiter hätten unerlaubterweise die Taxis an der Tankstelle gewaschen. Jedoch hätten die von dem Verbot nichts gewusst. „Außerdem kann man über alles reden und muss nicht gleich ein Hausverbot erteilen.“

„Wir haben uns geeinigt“

Taxi Blitz musste folglich für alle Fahrzeuge und Fahrer umdisponieren. Die Taxis fuhren vorige Woche an andere Tankstellen in der Umgebung. Doch keine sei so günstig wie die besagte Hem-Tankstelle. Auch für die andere Seite mache ein Tankverbot keinen Sinn. Für 1000 Euro täglich tanke Taxi Blitz. Das bedeute langfristig einen enormen Umsatzverlust.

„Doch jetzt ist wieder alles gut“, sagt Hüseyin. „Wir haben uns geeinigt.“ Ab sofort tanken die 45 Taxifahrer mit den zwölf Taxis wieder in der Wasserburger Landstraße.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.