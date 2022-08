Heißluftballon landet im Maisfeld

Eine Heißluftballon-Fahrt endete am Sonntagmorgen unerwartet im Maisfeld neben der Bundesstraße in Haar.

Ungeplante Landung

Haar - Wie die Polizei berichtet, befanden sich vier Personen im Korb des Heißluftballons. Von Ebersberg aus waren sie gestartet, als sich kurz nach 8 Uhr plötzlich die Wind- und Wetterverhältnisse änderten. Kontrolliert landete der Ballon schließlich in einem Maisfeld an der B304 in Haar. Mehrere Streifen der Polizei waren vor Ort. Es wurde glücklicherweise niemand bei der Landung verletzt. Für Augenzeugen aber war es ein doch eher ungewöhnlicher Anblick.

mm