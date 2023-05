Heizen mit Gewissensbissen: Gemeinde baut im Bürgerhaus neue Gaskessel ein

Von: Sabina Brosch

Keine Wärempumpen bekommen das Gasthaus zur Post und das angrenzende Bürgerzentrum. Es werden neue Gaskessel eingebaut. © ARCHIV/Bert Brosch

Um möglichst schnell die Sanierung abschließen zu können, installiert die Gemeinde Haar eine Gaskesselheizung für die Alte Post und das Bürgerhaus. Ein Biss in den „sauren Apfel“.

Haar – Die „Alte Post“ und das Haarer Bürgerhaus bekommen eine Gaskesselheizung. Der Gemeinderat hat die Empfehlung des Bauausschusses bestätigt. Keine zufriedenstellende Entscheidung, aber alternativlos.

Aus den Reihen von SPD und den Grünen kamen massive Einwände gegen den Einbau von Gasheizkesseln. Mike Seckinger (Grüne) monierte, dass nicht alle Möglichkeiten ausreichend analysiert wurden. Er hätte gerne ein zweites Gutachten zurate gezogen, „aufgrund der doch weitreichenden Entscheidung für die kommenden 20 Jahre, die wir hier treffen“. Dem schlossen sich weite Teile der SPD an, die das einzige Augenmerk auf die Wärmeversorgung mit Nieder- und Hochtemperatur als unzulänglich sieht.

„Ich bin hier im Wort“

Die PV-Anlage auch zur Wärmegenerierung heranzuziehen, erteilte Georg Klar vom Architekturbüro Duschl eine Absage. „Die Sonne vom Dach kann es alleine nicht stemmen.“ Die 73kWp-Anlage bringe im Winter nicht genügend Leistung, um den Strombedarf zu decken und auch die Wärmeversorgung zu leisten. Die rot-grünen Gegenargumente reichten für Dietrich Keymer (CSU) nicht aus, um in eine weitere Runde zu drehen, zumal andere Wärmequellen, wie Wärmepumpen, eine Holzhackschnitzel- oder Pellet-Heizung aufgrund der hohen Kosten ausscheiden. „So ist es nun mal“, sagte Keymer, man müsse das Ergebnis des Gutachtens akzeptieren, auch wenn „es einem nicht gefällt“.

Die Kompromisslösung ist, erklärte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU), dass die Heizkessel mit zertifiziertem Biogas befeuert werden, zudem sei man in Gesprächen über eine Fernwärmelösung, die eventuell in fünf Jahren dann die Heizkessel ablösen könne. „Ich übernehme zudem nicht die Verantwortung, dass der Zeitplan hinsichtlich einer Fertigstellung des Gasthauses gefährdet wird. Ich bin hier im Wort“, betonte Bukowski. Es bleibe keine andere Lösung „als nun in den sauren Apfel zu beißen“.

Mit 15:12 Stimmen stellte der Gemeinde die Weichen, damit in der „Alten Post“ weitergearbeitet und doch noch in diesem Jahr eröffnet werden kann.