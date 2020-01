Vorzeigeprojekt oder Schandfleck? Hochhaus nimmt nächste Hürde

Die Meinungen über das geplante Hochhaus an der B 304 gehen weit auseinander. Von „Vorzeigeprojekt“ und „Mietskaserne“ ist die Rede. Das Projekt nahm nun jedenfalls die nächste Hürde.

Haar – Wird das geplante Hochhaus zwischen Münchner Straße (B 304) und Jagdfeldring in Haar ein „Vorzeigeprojekt von großer Strahlkraft“ oder eine enge „Mietskaserne des 21. Jahrhunderts“? Der Bauausschuss hat dem Gemeinderat jedenfalls mit 8:5 Stimmen empfohlen, den Bebauungsplan für das Projekt als Satzung zu beschließen. Dann wäre der Bau besiegelt. Die positive Einschätzung des Ensembles samt 42 Meter hohem Wohnturm stammt von Katharina Dworzak namens der SPD-Fraktion, die sich darin mit den Grünen einig ist. Die Abwertung als Mietskaserne stammt von CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer. Die CSU hat nochmals entschieden ihre Bedenken vorgebracht, hat aber in Bauausschuss und Gemeinderat keine Mehrheit.

Die Investoren

Erstmals wurden auch die Investoren genannt, die in Haar ansässige Familie Fischer, die als Bauträger operiert. Drei Vertreter saßen als Beobachter im Saal. Äußern wollten sie sich nicht gegenüber dem Münchner Merkur.

Das Projekt

Der Investor will die Grundstücke Münchner Straße 24 – dort ist derzeit in einem maroden ehemaligen Gewerbegebäude (Quinz-Gebäude) eine Arbeiterunterkunft untergebracht – sowie Hans-Stießberger-Straße 11 und 11a bebauen. Ein Hochhaus und drei Riegelbauten sind an der Münchner Straße geplant. Der Entwurf von Städteplaner Gert Goergens sieht an der Ecke Münchner Straße/Jagdfeldring einen schlanken Wohnturm mit je drei Wohnungen pro Etage vor; im Erdgeschoss und ersten Stock Läden und Gewerbe. Der Rest der 123 Wohnungen und neun Läden soll in drei Riegelbauten entstehen; je einer parallel zur Münchner Straße und zum Jagdfeldring, der dritte entlang dem Orterer-Grundstück. Zur Hans-Stießberger-Straße hin, also im Süden, bleibt die Fläche offen, sodass ein lichter Innenhof entsteht. 50 Prozent der Wohnungen sollen verkauft werden, 50 Prozent vermietet. Über einen Teil der Wohnungen kann die Gemeinde Haar verfügen, die dort das Konzept der „sozial gerechten Bodennutzung“ (SOBON) durchsetzen wird.

Der Widerstand

Die CSU sperrt sich von Anfang an entschlossen gegen das Projekt. Die geplante Bebauung sei „überdimensioniert“, das Grundstück werde „überbelastet“; zu dicht, zu hoch, zu wenig grün. Die angrenzende Siedlung innerhalb des Jagdfeldrings sei zwar auch durch Hochhäuser geprägt, habe aber großzügige Grün- und Freiflächen. „Demgegenüber erscheint das Planvorhaben mit seiner hochverdichteten geschlossenen Blockrandbebauung auf engstem Raum als städtebaulicher Rückschritt“, schreibt die CSU in einer Stellungnahme. Wegen der Lage an der Münchner Straße mit einer Belastung von rund 30 000 Kraftfahrzeugen am Tag sei das Areal für überwiegende Wohnnutzung nicht geeignet, sondern sollte als Mischgebiet – Wohnen und Gewerbe – dienen. Die Mehrheit des Gemeinderats sieht das Grundstück durchaus als geeignet für Wohnungen an; mit Belastungen wie in einem städtischen Umfeld üblich, die mit Schutzmaßnahmen und der Situierung der Baukörper aber gut gelöst werden könnten. Der CSU dagegen widerstrebt diese urbane Verdichtung zutiefst. Von einer „Verschandelung“ der Gemeinde sprach Dieter Liebold im Bauausschuss. Dann könne sich Haar gleich in Stadt umbenennen. Und der Begriff „Stadt“ klang in diesem Zusammenhang absolut nicht positiv.

„Bürgerin 1“

Genau eine Nachbarin hat im Verfahren Einwendungen vorgebracht gegen das Projekt. Zahlreiche und grundsätzliche, die sich in vielen Punkten mit den Bedenken der CSU decken. „Bürgerin 1“, wie die Verwaltung die Dame aus Gründen des Datenschutzes nennt, spricht von einer „Maximal- beziehungsweise Extrembebauung des Plangebiets“ samt Hochhausturm, mit der kein Eigentümer in der Nachbarschaft habe rechnen müssen.

Der Architekt

Architekt Gert Goergens spricht dagegen von einem „herausragenden Dokument einer überzeugenden Nachverdichtung im städtischen Raum“. Dass dem Projekt im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung alle Träger öffentlicher Belange zugestimmt haben, von der Regierung von Oberbayern bis zum Kreisheimatpfleger, sei keine Selbstverständlichkeit. „Die einzigen Kritikpunkte kommen von einer Nachbarin und von der CSU“, sagte er. Seine Prognose: „Wir werden eines Tages stolz sein, dass so ein Gebäude in Haar steht.“

Das Gesamtbild

Richtungsweisend ist die Planung auch deshalb, weil die gesamte Südseite der Münchner Straße (B 304) laut Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats entwickelt werden soll. Die Rahmenplanung für die 1,65 Kilometer lange Strecke im Herzen Haars von der Hans-Pinsel-Straße bis zur Grasbrunner/Vockestraße (B 471) stammt ebenfalls vom Büro Goergens und Miklautz. Diese sieht Wohnungen für bis zu 1600 neue Einwohner und ein großes Einkaufszentrum vor; auch einen zweiten Wohnturm, an der Ecke Münchner- /Hans-Pinsel-Straße, gegenüber dem Acom-Hotel. Das Ganze könnte in einem Zeitraum von rund 30 Jahren realisiert werden.

