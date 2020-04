Entscheidung gefallen: Hochhaus in Haar nach langem Ringen genehmigt

Sechs Jahre lang wurde geplant und gerungen, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das Hochhaus an der B304 in Haar ist genehmigt.

Haar – Nach sechs Jahren Planung und zähem Ringen hat der Haarer Bauausschuss in seiner letzten Sitzung vor der neuen Legislaturperiode die letzte Hürde weggeräumt für das geplante Hochhaus an der Münchner Straße 24. Mit 11:3 Stimmen wurde der Bauantrag genehmigt. SPD und Grüne stimmten wie immer dafür, die drei Gegenstimmen kamen von der CSU, die von Anfang an gegen das Projekt gewesen war. Daran erinnerte CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer, der allerdings erstmals für den Neubau stimmte, wie auch sein Fraktionskollege Stefan Dümig.

Der Investor, die in Haar ansässige Familie Fischer, die als Bauträger operiert, wird die Grundstücke Münchner Straße 24 sowie Hans-Stießberger- Straße 11 und 11a bebauen. Ein 42 Meter hohes Hochhaus und drei Riegelbauten sind geplant. Der Entwurf von Städteplaner Gert Goergens sieht an der Ecke Münchner Straße/Jagdfeldring einen schlanken Wohnturm mit je drei Wohnungen pro Etage vor; im Erdgeschoss und ersten Stock Läden und Büros. Der Rest der 123 Wohnungen und acht Läden soll in drei Riegelbauten entstehen; je einer parallel zur Münchner Straße und zum Jagdfeldring, der dritte entlang dem Orterer-Grundstück. Zur Hans-Stießberger- Straße hin, also im Süden, bleibt die Fläche offen, sodass ein lichter Innenhof entsteht. 50 Prozent der Wohnungen sollen verkauft werden, 50 Prozent vermietet. Über 16 Wohnungen kann die Gemeinde Haar verfügen, die dort das Konzept der „sozial gerechten Bodennutzung“ (SOBON) durchsetzen wird.

Die gesamte Südseite der Münchner Straße (B 304) soll laut Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats entwickelt werden. Die Rahmenplanung für die 1,65 Kilometer lange Strecke von der Hans-Pinsel-Straße bis zur Grasbrunner/Vockestraße (B 471) stammt ebenfalls vom Büro Goergens und Miklautz. Wie der neue Gemeinderat unter dem neuen Bürgermeister Andreas Bukwski (CSU) dazu steht – das wird spannend.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.