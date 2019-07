Hundert Jahre D‘Ammertaler Ottendichl - So schön war das Jubiläum

100 Jahre Gebirgstrachten-Erhaltungsverein D’Ammertaler Ottendichl, das war für den Schirmherrn Helmut Hanika Ausdruck einer großen Vergangenheit und der Ausblick in eine noch größere Zukunft.

Ottendichl– Über 650 Trachtler aus der Umgebung mit 22 Fahnen tragenden Vereinen schwitzten ob der heißen Temperaturen am Festwochenende zwar gewaltig in ihren prachtvollen Gewändern. Das war jedoch kein Hindernis, um nicht nach Herzenslaune zu tanzen und zu platteln.





„Mia san g’standene Bayern, das halten wir aus“, schnauften Jan Bellmann und Maurice Leibßle von den „D’lustinga Isartaler“ aus München – und wischten sich die Schweißtropfen von der Stirn. Froh waren sie allerdings schon, als sie die Fahne ihres Vereins nach Festgottesdienst und dem verkürzten Festumzug in die Halterungen stellten.

+ Im Festzelt war es voll - und warm. © Sabina Brosch

Froh war auch Markus Hardi, Vorstand der Ammertaler, dass nach zweijähriger Vorbereitungszeit für das Jubiläumswochenende mit vielen helfenden Händen aus dem Verein das Festzelt voll war – auch dank der vielen befreundeten Trachtenvereine, die nach Ottendichl gekommen waren.

Die jüngste „Teilnehmerin“ war die knapp acht Monate alte Frieda, die „wir wirklich ganz kurz nach der Geburt bei den Ammertalern angemeldet haben“, berichtete Papa Franz, der selbst „schon immer mit dabei ist.“ Der Trachtenverein sei „sein“ Verein, dem sein Herz gehöre. Nur seine Frau Jessica müsse er noch von einer Mitgliedschaft überzeugen. Von diesem Gefühl, Teil einer Traditionsgemeinschaft zu sein, gehe die Faszination aus, die auch Hardi ansprach: „Wir sind Gleichgesinnte, wir prägen und gestalten unseren Verein. Wir tragen unsere Tracht, ohne rückständig, konservativ oder gar königstreu zu sein. Im Gegenteil, wir halten die Flamme der Heimat und Tradition aufrecht, sind zeitgemäß und bodenständig.“ Dialekt und Brauchtum seien „nur“ ein positiver Ausdruck der Pflege und Hege einer liebenswerten Heimat.

+ Bürgermeisterin Gabriele Müller freute sich flankiert von Vorstand Markus Hardi und Vize Cornelia Grusz. © Sabina Brosch

Angesichts des bis auf den letzten Platz gefüllten Festzelts zeigte sich für Schirmherr Helmut Hanika, dass Tracht und Schuhplattln wieder gefragt sei, und auch die Menschen ein Gespür für das Ehrliche an der Sache hätten: „Unser Verein hat eine große Vergangenheit und eine noch größere Zukunft, da bin ich mir sicher!“ Nur wer solche Wurzeln habe und diese weitergebe, der „ist offen und braucht auch keine Angst haben, wenn mal was anderes kommt“, betonte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) und erntete kräftigen Applaus. Ein weiterer Vorteil für die Mitgliedschaft in einem Trachtenverein wüssten gerade die jungen Männer zu schätzen, „denn wer tanzen kann, hat es bei den Mädels bedeutend leichter“, sagte Müller.