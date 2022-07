Ihr könnt alles meistern! FOS Haar verabschiedet 375 Absolventen

Im Garten vom Kleinen Theater

375 Abiturienten hat die Fachoberschule (FOS) Haar am Freitag verabschiedet. „Es ist vorbei!“, sagte die Jahrgangsstufensprecherin.

Haar – 375 Abiturienten der Fachoberschule (FOS) Haar haben am Freitag ihre Fachhochschulreife erhalten. „ABIcetamol“ lautet ihr Abschiedsspruch, „Endlich hat der Schmerz ein Ende“.

Schulleiterin Nicola Tauscher-Meric hat sich mit ihrem Kollegium alle Mühe gegeben, dass auch der „letzte Tag“, das Erreichen der Fachhochschulreife ein besonderer wird. Kein Wort verlor Tauscher-Meric über Notendurchschnitt, dafür umso mehr über die Reife an sich. Sprach von Vernunft, Autonomie und Eigenverantwortung, „alles Eigenschaften, die wir an unserer Schule vermitteln wollten, um das Grundgerüst für ein Miteinander mitzugeben“.

Start in neues Leben

Auch fehlte der Abschiedsrede nicht der aktuelle weltpolitische Bezug. Nur in einer Demokratie könne man in Autonomie und Freiheit leben, „treten Sie dafür ein! Nehmen Sie dafür auch Ihr Wahlrecht in Anspruch!“ Jeder Einzelne solle seine persönliche Autonomie verteidigen, auch wenn es anstrengend ist und Kraft koste, den eigenen Weg zu gehen. Der heutige Tag, der Abschluss der Schule, sei der Start in ein neues Leben.

Drei Mal durfte sie ihre Abschlussrede im Garten des Kleinen Theaters halten, die 17 Klassen in einem Schwung zu verabschieden, „da hoffen wir, im kommenden Jahr einen Raum zu finden“, so Tauscher-Meric.

„Umso schöner ist der heutige Tag.“

Die FOS Haar ist eine besondere Schule, eine ohne eigenes Schulgebäude. Vor drei Jahren wurden die ersten Schüler in der Hans-Pinsel-Straße in einem Bürogebäude untergebracht, die Nachbarn sind normale Firmen. Die Schule startete mit 193 Schülern, dann waren es 400 und nun weit über 600. In Haar gibt es das volle Programm mit den Richtungen Technik, Wirtschaft/Verwaltung, Soziales und Gesundheit, ständig wird irgendwie umgebaut und erweitert. Darunter leide jedoch nicht die Gemeinschaft, die Schulfamilie.

Mit Stolz denke sie an den Spendenlauf für die Ukraine-Hilfe, „das war nicht nur ein Lauf“, sagte Tauscher-Meric. Es habe auch Lesungen sowie ein Kunstprojekt gegeben, ein Event, bei der Schüler, Lehrer und Eltern alle an einem Strang gezogen hätten. Dass für die Schüler aber nun endlich Schluss ist, das betonte Schülersprecherin Isabel Mackenzie. „Es ist vorbei! Zwölf Jahre, die ätzend, stressig und nervenaufreibend waren. Umso schöner ist der heutige Tag.“ Sie sei sicher, dass alle 375 nun alles meistern können, „keine Schule kann uns mehr unterkriegen“.

