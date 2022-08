Jede gute Tat ein Punkt: Verein vermittelt unkompliziert Alltagshilfe

Von: Sabina Brosch

Eine lebendige Gemeinschaft: Der Verein „Hand in Hand“ hat sich auch am Zamma-Festival beteiligt und das Rathaus vor einigen Jahren mit, na klar, bunten Handabdrücken verziert. archi © Verein

Seit zehn Jahren vermittelt der Verein „Hand in Hand“ nachbarschaftliche Dienste. 25 unterschiedlichste Hilfeleistungen bietet der Verein an. Nicht gegen Bezahlung, sondern im Austausch gegen Punkte.

Haar – Ob ein Kuchen fürs Sommerfest, Hilfe beim Zusammenbauen eines Schrankes oder beim Aufhängen eines Bilds. „Wir bieten das an, wofür normalerweise niemand kommt“, erklärt Monika Malinowski, Vorsitzende des Haarer Vereins „Hand in Hand“. Es gehe nicht um die Konkurrenz zu Handwerkern, denn die Hilfeleistungen sind auf einen Einzelfall bezogen und werden nicht monetär bezahlt. Die „Währung“ sind Punkte.

Wer etwa beim Unkraut jäten aushilft, der bekommt Punkte gutgeschrieben. Mit denen kann er sich einen Kuchen backen oder seinen Hund ausführen lassen. „Jede Arbeit ist gleich viel wert und wird auch mit den gleichen Punkten belohnt“, erklärt Malinowski. Die Dienste werden meist schnell vermittelt. Ein Anruf im Büro genügt, dann wird die Anfrage an die entsprechenden „Fachleute“ weitergegeben und es heißt warten, bis sich die Helfer melden. „Das geht oft innerhalb eines Tages.“

„Wir arbeiten zwar ehrenamtlich, aber nicht umsonst“

Malinowski hat sich selbst Hilfe bei ihrem Familien-Sommerfest geholt, sich Kuchen backen und von zwei Helfern beim Herrichten unterstützen lassen. „Wir arbeiten zwar ehrenamtlich, aber nicht umsonst“, sagt sie. Sie hat damit ihr Punktekonto reduziert – und das der Helfer aufgefüllt.

Das Angebot an Hilfsleistungen übersteigt immer noch die Nachfrage, die Hemmschwelle, sich helfen zu lassen, überwiege. „Viele genieren sich. Da ist noch Luft nach oben“, sagte Malinowski, die den Verein selbst initiiert hat. Vor zehn Jahren saß sie mit Dagmar Richter an deren Küchentisch, sprachen über die Idee, sich in einer Gemeinschaft zu stützen, indem man seine Fähigkeiten einbringt. Mittlerweile sind es 230 Mitglieder, die die Idee mit Leben füllen. „Nach dem Prinzip: Hier werden Sie geholfen!“, so Malinowski.

Und das heißt eben: Während des Urlaubs den Briefkasten leeren und Garten gießen, im Winter Schnee schippen, eine Begleitung beim Spaziergang, Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Installation eines Computerprogramms. „Alles Sachen, die häufig nachgefragt werden“, erläutert Malinowski. Während der Hochphase der Pandemie waren es vor allem die Einkaufsdienste, die begehrt waren. Der direkte Kontakt ging viel verloren, „da wollten nur wenige sich gegenseitig in ihren Wohnungen besuchen“.

Jubiläumsfeier in der VHS

Mittlerweile ist der Verein ein wichtiger Teil des Haarer Gemeindelebens, ist bei der Künstlermeile oder dem Weihnachtsmarkt dabei und veranstaltet ein Kürbisfest für die ganze Familie. Es seien auch sehr viele Freundschaften entstanden, „das freut mich sehr“, sagt Malinowski, „denn ein Ziel war auch eine lebendige Gemeinschaft in der doch immer anonymer werdenden Welt, wo sich die Nachbarn oft gar nicht mehr kennen.

Am Freitag feiert der Verein ab 18 Uhr in der VHS seinen 10. Geburtstag mit Vorträgen, Filmvorführung, Musik und Leckereien vom Grill. Alle Mitglieder steuern etwas bei, „ein weiterer Ausdruck für ein lebendiges Zusammensein“, so Malinowski. Miteinander und gemeinsam gehe doch das meiste doch sehr viel einfacher und leichter und auch mit mehr Spaß und Freude.

