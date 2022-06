Willkommen auf der Apfelwiese: Erste Mieterin erhält Schlüssel für günstige Wohnungen

Von: Bert Brosch

Teilen

Einen goldenen Schlüssel erhielt Marja Santa Glanz als erste Mieterin „An der Apfelwiese 13“ von (v.l.) Bürgermeister Andreas Bukowski, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und OH-Geschäftsführer Michael Zaigler. Ihre Kinder Diego, Romeo und Amora freuen sich auf die neue Wohnung. © Bert Brosch

Die ersten Wohnungen des Bezirks auf der Apfelwiese im Jugendstilpark sind bezugsfertig. Die erste Mieterin hat nun ihre Schlüssel erhalten.

Haar – „Welch’ Glanz in unserer bescheidenen Hütte“, sagte Michael Zaigler, Geschäftsführer der Oberbayerischen Heimstätte (OH), als er vor dem Neubau an der Haarer Apfelwiese stand. Gemeint war der überdimensionale, goldene Schlüssel, den er in Händen hielt. Der schließt zwar nicht, doch das war Marja Santana Glanz egal. Es war ein Einzugsgeschenk für sie und ihre drei Kinder – für die ersten Mieter in den preisgünstigen Wohnungen des Bezirks im Jugendstilpark.

Im Jahr 2010 strukturierte der Bezirk Oberbayern seine kbo-Kliniken in Haar neu und verkaufte große Teile des Geländes im „Jugendstilpark“. Die OH kaufte in einem Bieterwettbewerb zehn Hektar Grund und baute seit 2017 insgesamt 500 Wohnungen. 115 Wohnungen davon subventionierte der Bezirk mit sieben Millionen Euro, er hat daher dort für 25 Jahre das Belegungsrecht für Mitarbeiter und Beschäftigten der kbo-Klinik in Haar, die Mieten sind 25 Prozent niedriger als in den anderen Apartments. Die ersten 55 Wohnungen sind jetzt fertig, weitere 60 folgen im August.

„Das Ziel dieses Wohngebiets ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern...“

„Das Ziel dieses Wohngebiets ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die Mitarbeiter des Bezirks und der kbo-Klinik“, stellte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Schlüsselübergabe fest. Wohnen in zentraler Lage, aber zu erschwinglichem Preis, diesen Wunsch kann man nun an der Apfelwiese im Jugendstilpark verwirklichen. „Dem sehr knappen und sehr teuren Wohnraum im Münchner Ballungsgebiet können wir so etwas entgegensetzen“, sagte Mederer.

Bezugsfertig: Die ersten 55 Wohnungen des Bezirks sind jetzt fertig, weitere 60 folgen im August. © Bert Brosch

Erste Mieterin „An der Apfelwiese 13“ ist die alleinerziehende Sachbearbeiterin, Marja Santa Glanz. Sie arbeitet seit 2019 im Sozialbereich des Bezirks und sei eine würdige Vertreterin der „Bezirkstags-Familie“. Sie zieht mit ihren drei Kindern Diego (18), Romeo (8) und Amora (6) in eine familiengerechte Vier-Zimmer-Wohnung im obersten Stockwerk des Hauses.

Die OH ist ein Gemeinwohl orientiertes Wohnungsunternehmen im Besitz des Bezirks Oberbayern. An der Apfelwiese im Jugendstilpark hat sie jetzt sieben Gebäude mit 115 Neubauwohnungen vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur Vier-Zimmer-Familien-Wohnung für insgesamt 40 Millionen Euro errichtet. Der Quadratmeter-Mietpreis liegt zwischen 10,48 und 13,33 Euro. Gesamt sind es 7520 Quadratmeter Wohnfläche, wie Geschäftsführer Zaigler ausführte. „Mit den Belegungsrechten für die Wohnungen an der Apfelwiese setzen wir eine lange und schöne Tradition zwischen dem Bezirk und unserem Haus fort, das haben wir schon so für BMW und in Garching mit Werkswohnungen gemacht“, sagte Zaigler.

Für die Mieter stehen 181 Tiefgaragenplätze und 294 Fahrradstellplätze bereit, E-Ladestationen sind vorbereitet. Alle Wohnungen haben Fußbodenheizung und werden mit Haarer Fernwärme beheizt, 90 Prozent der Wohnungen sind barrierefrei. Die Häuser sind Energie-Effizienzhäuser nach KFW-55, sie wurden in Massivbauweise mit vorgehängtem Ziegelverblendmauerwerk errichtet.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.