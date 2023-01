Kein Schlussstrich unter das Grauen: kbo erinnert an erste Deportation von Patienten

Von: Sabina Brosch

Von Eglfing in den Tod: Insgesamt 2018 Patienten der Heilanstalt ließen die Nazis ermorden. © kbo

Das kbo hat am Jahrestag der ersten Deportation von Patienten aus der ehemaligen Heilanstalt Eglfing an die Opfer erinnert. Wie wichtig das ist, betonten deren Nachfahren.

Haar – In Haar beginnt am 18. Januar 1940 das Grauen. Ein unvorstellbares Verbrechen an Menschen, deren Leben als „unwert“ galt. An diesem Tag werden die ersten geistig oder körperlich behinderten Patienten von der Heil- und Pflegeanstalt abtransportiert. Die letzte Station ihres Lebens ist die Tötungsanstalt Grafeneck. Mit Kohlenmonoxid werden sie grausam ermordet. Tausende sollen ihnen folgen. In einer Gedenkveranstaltung erinnerte das kbo jetzt an die Opfer.

„Keiner ist vergessen“, betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) in seiner Rede. Der Bezirk sehe sich in der politischen Verantwortung, die furchtbare Geschichte aufzuarbeiten, Täter und deren Taten zu benennen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist unverhandelbar und der Kompass unseres Handelns.“

Der Opfer gedachte eine Delegation um Bezirkstagspräsident Josef Mederer am Jahrestag der ersten Deportation. © sab

Das kbo Isar-Amper-Klinikum hat sich deswegen vor Jahren einer aktiven Erinnerungskultur verschrieben. Am Euthanasie-Mahnmal, im Verwaltungsgebäude, im Psychiatrie-Museum wird die Geschichte des Klinikums mit den begangenen Verbrechen sowie Opern und Tätern, dargestellt. Zahlreiche Veröffentlichungen, Dokumentationen und Filme haben die Verbrechen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen. Sie offenbaren die Verbrechen der Nationalsozialisten.

Per Bus oder Bahn vom eigenen Anstalt-Bahnanschluss aus werden die Patienten in den Tod geschickt. Neben Grafeneck wurden sie ab Mai 1940 auch nach Hartheim bei Linz deportiert. Insgesamt ließen die Nazis von Anfang 1940 bis Juni 1942 mindestens 2018 Patienten aus Haar in den beiden Tötungsanstalten ermorden. Die Morde in Grafeneck waren Teil der „T4-Aktion“ oder „Euthanasie-Aktion“. Der unter „Aktion T 4“ laufende Führererlass wies alle Heil- und Pflegeanstalten an, ihre „Erbkranken“ zu registrieren. Meldepflichtig waren unter anderem Krankheiten wie Schizophrenie, Epilepsie, Altersdemenz, Alkoholismus und Schwachsinn sowie Patienten, deren Arbeitsleistung eingeschränkt war.

Und so folgten den 25 Männern vom 18. Januar schon zwei Tage später 22 Frauen; im September 1940 wurden dann 191 Juden aus Haar deportiert – der Beginn des Massenmordes an den Juden, noch vor den ersten Deportation in Ghettos und Vernichtungslager.

Haars damaliger Klinik-Direktor Hermann Pfannmüller wandelte Eglfing in eine Musteranstalt der erbbiologisch und rassenideologisch konzipierten Psychiatrie um. Mit einer Kinderfachabteilung, der 332 Kinder und Jugendliche zum Opfer fielen. Zusätzlich starben Patienten an Unterernährung, Medikamenten und Vernachlässigung. Kindermorde, die „Aktion T4“ und Morde in der Klinik – all das resultierte in etwa 4000 Opfern, die in Eglfing ermordet oder von dort deportiert und andernorts umgebracht wurden. Die Anstalt selbst fungierte als Sammelanstalt für 20 andere bayerische Einrichtungen.

Josef Held, Sprecher der Angehörigengruppe, verdeutlichte, dass das Grauen für die Hinterbliebenen längst nicht abgeschlossen ist. © sab

Von der Einweisung bis zur Tötung „handelte es sich um einen durchorganisierten arbeitsteiligen Prozess“, erläuterte Florian Schwanninger vom Lern- und Gedenkort Hartheim. „Ein Medizinverbrechen“, das sich niemals und nirgendwo mehr wiederholen dürfe, nannte es Thomas Müller von der Universität Ulm, Ein Verbrechen, „das man auch nicht ruhen lassen darf“. Für Angehörige sei es bis heute nicht leicht, das Schicksal ihrer Angehörigen zu klären. „Eine wichtige Aufgabe, der sich die Gedenkinitiative für die Euthanasie-Opfer angenommen hat“, wie Sprecher Josef Held betonte. Er hat die Akte seiner Großmutter Maria Weindl vor vier Jahren bekommen und bestätigte, dass die Nachfragen der Nachfahren und Familien der Opfer zunehmen. „Es kann keine Rede sein, hier einen Schlussstrich zu ziehen.“