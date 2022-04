Kein Warten, kein Termin: Hier gibt‘s den Ausweis jetzt aus dem Automaten

Teilen

Ausweis To-Go: Alexandra Szelag (l.) vom Amt für Innovation, Wirtschaftsföderung und zentrale Dienste, und ihre Kollegin Alicia Frey, die sich federführend um das Projekt gekümmert hat, mit Bürgermeister Andreas Bukowski am neuen Automaten. Der ist von 6 Uhr bis 23 Uhr zugänglich, außerhalb dieser Zeit ist er durch ein Eisengitter gesichert. © Gemeinde

In Haar ist man nicht mehr auf die Rathaus-Öffnungszeiten angewiesen, um seinen neuen Ausweis abzuholen. Den gibt‘s ab sofort nämlich am Automaten.

Haar – Öffnungszeiten, die brauchen in Haar niemanden mehr interessieren, der seinen Ausweis im Rathaus abholen möchte. Ab sofort können die Haarer das nämlich an einem gesicherten barrierefrei zugänglichen Automaten erledigen – und zwar auch frühmorgens oder spätabends. Das Ganze funktioniert, erklärt das Rathaus, ähnlich einer Packstation. Man sei die Gemeinde ist im Landkreis, die diesen Service anbietet. „Kein langes Warten mehr. Keine Terminvereinbarung. Mit diesem Gerät schaffen wir mehr Flexibilität für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bürgermeister Andreas Bukowski.

Und so funkioniert’s: Beantragen müssen die Haarer ihr Ausweisdokument wie gewohnt persönlich im Einwohnermeldeamt. Dabei können sie ihre bevorzugte Abholungsart angeben. „Natürlich können neue Ausweispapiere auch weiterhin im Einwohnermeldeamt abgeholt werden“, teilt die Gemeinde mit. Entscheidet man sich aber für die Terminalabholung, startet folgendes Prozedere: Ist der Personalausweis oder Reisepass aus der Bundesdruckerei in Berlin im Haarer Rathaus angekommen, legt eine Mitarbeiterin ihn in den Automaten. Zeitgleich wird eine Benachrichtigung per SMS oder E-Mail versendet. Der Ausweis oder Pass liegt dann für eine bestimmte Frist – auch die wird mitgeteilt – zur Abholung im Automaten bereit, der im kleinen Innenhof am Bauteil B des Rathauses steht.

Natürlich spiele die Sicherheit bei diesen Geräten eine große Rolle, so die Gemeinde. Durch Erkennungssensoren in jedem Fach werde die korrekte Deponierung und Abholung der Ausweisdokumente sichergestellt. Das Postfach öffnet sich durch eine PIN und dem Fingerabdruck, der ohnehin beim Beantragen eines Ausweises hinterlegt werden muss.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.