Gemeinde: Kiesunternehmen darf Anlage erneuern, aber keinesfalls erweitern

Seit 60 Jahren wird an dem Werk der Firma Mühlhauser bei Salmdorf Kies verarbeitet. Viele Haarer wünschen sich ein absehbares Ende.

„Irgendwann muss Schluss sein“

von Andreas Sachse schließen

Das Kiesunternehmen bei Haar darf seine Entstaubungsanlage ersetzen. Doch an einem Punkt bleibt die Gemeinde hart: Eine Erweiterung ist nicht drin.

Haar – Das Kieswerk bei Haar darf seine veraltete Entstaubungsanlage ersetzen. Ein Ausbau des Betriebs ist dem Unternehmen aber weiterhin untersagt. Die Sorge in der Gemeinde ist groß, dass die Firma Mühlhauser die Genehmigung für eine neue Anlage mit einer Kapazitätserweiterung verbinden könnte.

Das Veto der Fraktionen gegen die Anlagenerneuerung vom Oktober 2020 war anscheinend nicht haltbar. Um der befürchteten Betriebserweiterung entgegenzuwirken, hatte der Gemeinderat der Modernisierung nicht zugestimmt. Die Angelegenheit ist heikel: Schon aus Gründen des Emissionsschutzes erscheint es sinnvoll, die veraltete Entstaubungsanlage zu ersetzen. Auf der anderen Seite befürchtet man, die Genehmigung könnte als Einladung interpretiert werden, den Betrieb zu erweitern. Als zuständige Aufsichtsbehörde kassierte das Landratsamt den Beschluss der Gemeinde.



„Wir wollen keine Betriebserweiterung“

Im Bemühen, ein bis München nachhallendes Zeichen zu setzen, das Veto zu erneuern, ist das Rathaus jedoch gescheitert. „Wir wollen keine Betriebserweiterung“, betonte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses den neuerlichen Versuch, Missverständnissen seitens Mühlhauser vorzubeugen.



Schon im Oktober bestand das Rathaus auf Garantien des Kiesunternehmens, die Erneuerung der Entstaubungsanlage nicht als Anlass zu nehmen, Betriebsflächen und Betriebszeiten zu erweitern. Nur unter dieser Bedingung stellte man eine Zusage in Aussicht. Die Antwort des Landratsamts von Ende März sorgte nicht unbedingt für Entspannung. Laut Josef Schartel, dem Bauamtsleiter in Haar, hält man es die Kreisbehörde durchaus für denkbar, „dass die Zulassung der Entstaubungsanlage die Voraussetzung für eine Kapazitätserweiterung schafft“.



Gewerbesteuereinnahmen landen nicht in Haar

Dass der Ausschuss die Genehmigung dennoch einstimmig erteilte, überrascht bloß auf den ersten Blick. Das letzte Wort hat das Landratsamt. Den Beschluss an Auflagen zu binden, eine Kapazitätserweiterung zu untersagen, blieb der Gemeinde als goldener Weg.



Auch wenn Mühlhauser die durch Kies-Transporte verunreinigten Straßen regelmäßig säubert, sehnt in Haar so gut wie jeder ein absehbares Ende des Betriebs herbei. Zusätzliche Nahrung erfuhr dieses Sehnen, als Peter Paul Gantzer (SPD) in Erfahrung brachte, dass von der Mühlhauser’schen Gewerbesteuer nicht Haar, sondern Gräfelfing profitiert, die Heimatgemeinde des Unternehmens.



„Irgendwann muss Schluss sein“, fasste SPD-Fraktionsvize Peter Schiessl die fraktionsübergreifend Stimmung zusammen. Erst im November hatte man die Genehmigung zum Kiesabbau um vier Jahre bis 2024 verlängert. Die Gruben hernach zuzuschütten, das Gelände zu rekultivieren, soll bis 2030 dauern. Der Gemeinde ist das zu lang, 2027 steht als Frist im Raum.



Aus Sicht des Landratsamts hätte der Firma Mühlhauser niemals untersagt werden dürfen, die Entstaubungsanlage zu erneuern. Aus eigenem Antrieb sei der Konzern bemüht, schädlichen Umweltauswirkungen und erheblichen Belästigungen für die Haarer durch eine moderne Anlage entgegen zu wirken. Andernfalls müsste man womöglich sogar gegen das Kieswerk tätig werden, da gesetzlichen Vorgaben nicht genüge getan würde, heißt es aus dem Landratsamt.

