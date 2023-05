Wohin nur mit 152 Kindern? Lange Warteliste für Betreuungsplätze

Von: Sabina Brosch

Die Warteliste für Betreuungsplätze in Haar ist lang. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

„Schlechte Zahlen“: Die Warteliste für Betreuungsplätze in Haar ist lang. 152 Kinder haben derzeit keinen Platz. Die Suche nach Lösungen läuft.

Haar – 152 Kinder stehen auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz ab September. 97 warten auf einen Krippenplatz, 55 Kinder auf einen im Kindergarten. „Schlechte Zahlen“, resümierte Marietta Ernst, Sachgebiet Bildung im Rathaus, jüngst im Gemeinderat.

Ein Grund für das Problem ist der Fachkräftemangel, allen Einrichtungen fehlen laut Rathaus 26 Mitarbeiter. Die Träger wüssten über die Wartelisten Bescheid, seien jedoch zurückhaltend, was die Aufnahme betrifft, da sie nicht wissen, woher sie das Personal bekommen sollen, erklärte Ernst. Wären diese Stellen besetzt, könnten zumindest 57 Krippen- und 42 Kindergartenkindern einen Platz finden. „Bleiben aber immer noch 53 Kinder, die nicht untergebracht werden können“, so Ernst. Und das, weil der Platz und die entsprechenden Räumlichkeiten fehlen. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) will daher in dieser Woche noch ein Trägertreffen einberufen und auch alle gemeindlichen Liegenschaften abklopfen, ob es hier die Möglichkeit gibt, „irgendetwas umzubauen“. Langfristig sehe er jedoch keine andere Möglichkeit, als ein bis zwei neue Einrichtungen zu schaffen, „darüber müssen wir uns ernsthaft unterhalten“.

Auch Problememit Ganztagsklassen

Ein weiteres Problem tat sich mit der Anfrage eines Vaters auf, der dringend eine nachschulische Betreuung sucht, da die Ganztagsklasse in der Konradschule nicht zustande gekommen sei. „Auch in der Jagdfeldschule ist die zweite Ganztagsklasse knapp gescheitert“, bestätigte Ernst. Sie sehe den Handlungsbedarf: „Wir werden uns um das Problem kümmern.“

