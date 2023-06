152 Namen auf Warteliste: Gemeinde erarbeite Aktionsplan für Kindergärten

Von: Sabina Brosch

Teilen

Es fehlt an Betreuungspersonal und Räumlichkeiten in Haar. (Symbolbild) © Christian Bark

Es fehlt in Haar bei Kindergärten an Personal und Räumen. Nun erarbeitet die Gemeinde einen Aktionsplan, den sie den Eltern Ende Juni vorstellen möchte.

Haar – Es sind mehrere „Baustellen“, an denen man im Rathaus arbeitet. Fachkräftemangel und fehlende Räume bei der Kindergartenbetreuung bereiten der Haarer Verwaltung Kopfzerbrechen. 152 Kinder stehen auf der Warteliste, die Gemeinde erarbeitet jetzt einen Aktionsplan und diskutiert auch den Personalschlüssel. Am 28. Juni will man im Bürgerhaus den Eltern, die in den vergangenen Wochen eine Absage für einen Betreuungsplatz erhalten haben, kurz-, aber auch mittelfristige Maßnahmen und Projekte aufzeigen.

Kurz nachdem Sachgebietsleiterin Marietta Ernst dem Gemeinderat „die schlechten Zahlen“ präsentierte, führte die Gemeinde Gespräche mit potenziellen neuen Trägern und auch zukünftigen Kooperationspartnern. Ein Thema ist hierbei der Fachkräftemangel, denn derzeit fehlen den Trägern 26 Mitarbeiter. Um den bestehenden Kooperationspartnern entgegenzukommen, will Haar die Höhe des für die Defizit-Bezuschussung maßgeblichen Personalschlüssels im Gemeinderat diskutieren, damit mehr Personal die Kindergruppen betreuen kann, was die Überbelastung der Mitarbeiter minimieren würde. Auch denkt man über Springerkräfte nach, die kurzfristig pädagogische Fachkräfte zeitlich befristet ersetzen können. Einen Grund, dass so viele Eltern einen Platz benötigen, sieht die Gemeinde in dem massiven Zuzug in den vergangenen Jahren, aber auch, dass immer öfter beide Elternteile wegen Inflation und gestiegener Lebenshaltungskosten arbeiten müssen.

Zu viel mit Jubiläumsparty beschäftigt?

Aber selbst, wenn im September alle Träger alle vakanten Mitarbeiterstellen besetzten könnten, fänden immer noch 53 Kindern keinen Betreuungsplatz – da dann die entsprechenden Räumlichkeiten fehlten. Zwei Objekte hat die Gemeinde nun ausgemacht, die geprüft werden, ob eine Kinderbetreuung darin möglich wäre. Zudem will man an neuen Großtagespflegestellen arbeiten, die schnell Kinder aufnehmen könnten.

Dass nicht mehr ausreichend Platz für Kinderbetreuung vorhanden ist, kritisiert die SPD Haar: „Die Gemeinde und der Bürgermeister haben in drei Jahren keine neuen Betreuungseinrichtungen gebaut und nicht mal geplant und das, obwohl viele Familien nach Haar ziehen. Dann fehlen natürlich die Kapazitäten“, sagt der SPD-Ortsvorsitzende Raul Würfl. Offensichtlich habe man im Rathaus falsche Prioritäten gesetzt und ein „falsches Planungsverständnis“. Statt sich der Entwicklung bei der Kinderbetreuung zu widmen, fragen sich die Genossen, ob man nicht zu viel Energie in die Organisation der 950-Jahr-Feier und in den Aufbau einer Wirtschaftsförderung gesteckt habe. „Es müssen schnell neue Betreuungseinrichtung geplant werden, vorzugsweise in Bestandsgebäuden, um eine schnellere Umsetzung zu ermöglichen. Für neu entstehende Wohnungen müssen Betreuungsplätze wieder mitberücksichtigt und die Angebote für Fachkräfte weiter verbessert, Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, um sich den Fachkräftenachwuchs zu sichern“, fordert die SPD.

Aktionsplan wird am 28. Juni vorgestellt

Die Gemeinderatsfraktion der CSU regt ein zentrales Angebot einer berufsbegleitenden Weiterbildung zur qualifizierten Fachkraft mit Standort in Haar an. Zudem die Beschäftigung von hauswirtschaftlichen Kräften auf Teilzeitbasis in jeder gemeindlichen Kindertageseinrichtung und die Garantie einer wöchentlichen Vorbereitungszeit von zwei Stunden wöchentlich für jede pädagogische Kraft. Auch ein Mitarbeiterrabatt für die Betreuung der eigenen Kinder zu einer verbilligten Wohnungsvermietung solle in Betracht gezogen werden, um Mitarbeiter zu gewinnen. Eingearbeitet in einen Stufenplan sollen die Vorschläge dazu dienen, die Zufriedenheit „unserer pädagogischen Kräfte mit ihrem Arbeitsplatz zu fördern – mit dem Ziel, diese zu halten und neue leichter zu gewinnen“, so die CSU.

Die Gemeinde will am Mittwoch, 28. Juni, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus den Aktionsplan vorstellen.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.