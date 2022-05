Kinderwunsch kein Tabuthema mehr: Angebot von „Donum Vitae“ gefragt

Von: Charlotte Borst

Das Team der Donum-Vitae-Beratungsstelle in Haar mit Leiter Albert Fierlbeck und der stellvertretenden Leiterin Claudia Nasahl (2.v.r.). © PRIVAT

Die Beratungsstelle „Donum Vitae“ in Haar unterstützt bei Fragen rund um Schwangerschaft und Elternsein. Das Angebot ist sehr gefragt. Jetzt soll es einen zweiten Standort geben.

Landkreis – Das Team der Beratungsstelle Donum Vitae in Haar ist gut beschäftigt. Über 800 Beratungen haben die Mitarbeiter im Vorjahr durchgeführt. Jetzt weitet die Anlaufstelle ihr Angebot auch nach Taufkirchen aus. In Planung ist die Eröffnung einer Außensprechstunde für den Süden des Landkreises.

Die Mitarbeiter beraten rund um Schwangerschaft, Kinderwunsch und Geburt, unterstützen bei der Lösung von Paarkonflikten oder bei bürokratischen Problemen. 804 Beratungen haben sie 2021 durchgeführt (2020: 780). „Wir sind gut ausgelastet“, sagt Leiter Albert Fierlbeck, der den Tätigkeitsbericht vorstellte. Beratungen sind am Bahnhofsplatz 4a in Haar wieder möglich, doch auch Videoberatungen bleiben gefragt (2021: 190).

„Grundsätzlich können Eltern auf ihr Bauchgefühl vertrauen“

Rege genutzt wird die neue Elternsprechstunde für Kinder bis drei Jahre. 27 Familien holten sich in 81 Beratungseinheiten Hilfe. Sabine Verbole stellt fest, dass viele Eltern zunehmend verunsichert sind, wenn ihr Baby viel weint, Nahrung ablehnt oder wenig schläft. „Grundsätzlich können Eltern auf ihr Bauchgefühl vertrauen“, betonte Verbole: „Weil aber oft viele Menschen mit guten Ratschlägen zur Seite stehen, ist es manchmal schwierig, den eigenen Weg zu finden.“

Zulauf hat auch die Kinderwunschberatung: „Kinderwunsch ist kein Tabuthema mehr“, sagt Mitarbeiterin Claudia Nasahl. Die Nachfrage ist von 30 auf 71 Fälle gestiegen. Immer mehr Frauen stellen sich erst im späteren Alter auf die Nachwuchsplanung ein, was gleichzeitig das Risiko steigen lässt, nicht schwanger zu werden. „Es hat sich in Fachkreisen herumgesprochen, dass die psychosoziale Beratung einen Mehrwert hat“, berichtet Nasahl. Erstmals konnte sie in einem Online-Seminar betroffene Paare vernetzen. Donum Vitae plant nun auch eine Fortbildung für Gynäkologen im psychosozialen Bereich.

Lange Wartezeiten

Einige coronabedingte Probleme seien immer noch nicht verschwunden, beklagt Fierlbeck. So müssen Klienten teils bis zu einem Jahr warten, bis ihr Wohngeldbescheid ausgestellt wird. In München dauere die Bearbeitung des Sozialwohnungsantrags ein dreiviertel Jahr, „wobei man dann noch keine Wohnung hat, sondern erst auf der Warteliste steht“. Fierlbeck schilderte auch die schwierige Situation einer Familie, die für ihr Kind mit einer Diagnose aus dem autistischen Spektrum keinen Betreuungsplatz finde: „Es kann sein, dass man acht Monate warten muss, um einen Beratungstermin zu bekommen.“ Schwierig sei auch, „dass die Jobcenter keine Hilfe geben beim Ausfüllen von Anträgen.“ Für Menschen, die in Unterkünften lebten, sei es noch immer ein Problem, an Online-Angeboten teilzunehmen, weil die meisten so gut wie keinen Zugang zu WLAN hätten. Gleichzeitig standen die Einrichtungen häufig unter Quarantäne.

Größte Beratungsnachfrage hat nach wie vor die Schwangerschaftsberatung (313 Fälle), gefolgt von der nachgehenden Betreuung ab der Geburt (208). Um Schwangerschaftskonfliktberatung ging es in 130 Beratungen (2020: 143), wobei diese Zahl bundesweit „Gott sei Dank“, so Fierlbeck, rückläufig ist.

Spenden vermittelt

Denn die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist 2021 mit 94 600 Fällen bundesweit erstmals unter die Marke von 100 000 gesunken (2011: 106 815 Abbrüche). Ein Grund mag die sinkende Bevölkerungszahl sein, sagte Fierlbeck. Ein anderer die jahrzehntelange Beratung an Schulen, bei der Verhütung zentrales Thema ist. Leider konnte Donum Vitae 2021 aufgrund des corona-eingeschränkten Zugangs und Personalmangels nur 93 Schüler an Real- und Mittelschulen erreichen. Das Projekt „Helfen.Lotsen.Beraten“ ist nach drei Jahren ausgelaufen. Ziel war es Menschen zu erreichen, die schlecht lesen und schreiben können.

Erfreulich ist, dass die Beratungsstelle in Haar in finanziellen Problemlagen helfen konnte: Sie vermittelte 117 000 Euro Spenden.

Kontakt: Tel. 089/32 70 84 60; E-Mail:_ haar@donum-vitae-bayern.de