Gas mit Bremse verwechselt: 80-Jähriger rammt Hauswand

Weil er Gas und Bremse verwechselt hat, ist ein 80-Jähriger am Donnerstag in der Kirchenstraße in Haar mit seinem VW gegen eine Hauswand geprallt. Drei Personen wurden teils schwer verletzt.

Haar - Der Unfall passierte bereits am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wollte seinen VW in eine Parkbucht in der Kirchenstraße in Haar Rangieren. Dabei hat er, wie er laut Polizei sagte, Brems- und Gaspedal verwechselt. De Wagen machte einen Satz nach vorne, so schoss aus der Parkbucht über den Gehweg und prallte ungebremst gegen die Wand eines Ladengeschäfts. So heftig, dass eine Fensterscheibe zerbrach und auch die Hauswand beschädigt wurde.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Fahrer sowie zwei Frauen im Wagen wurden verletzt, eine schwer. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Münchner Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden am Haus ist noch nicht bekannt.

Fahrer hatte 0,32 Promille Alkohol im Blut

Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung fest, dass der ältere Herr leicht nach Alkohol roch. Nachdem ein ihm angebotener Atemalkoholtest einen Wert von 0,32 Promille ergeben hatte, wurde er zur Blutentnahme gebracht. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

Ganz ähnliche Fälle:

In Unterschleißheim ist ein Auto in einenLidl-Markt gebrettert.

Rückwärts durch Wohngebiet gerast.